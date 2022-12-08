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  4. 6 gün direndi! 4 yaşındaki çocuk, sırtlanlar ve çakallarla Afrika'nın vahşi doğasında hayatta kalmayı başardı

6 gün direndi! 4 yaşındaki çocuk, sırtlanlar ve çakallarla Afrika'nın vahşi doğasında hayatta kalmayı başardı

08.12.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'daki Tsavo Doğu yaban hayatı koruma alanına yakın olan Asa bölgesinde yaşayan bir çocuk ne yazık ki kayboldu. 6 gün süren aramaların ardından evinden 18 km uzaklıkta, bir fil kurtarma ve vahşi yaşam rehabilitasyon programı olan Sheldrick Wildlife Trust için çalışan pilot Roan Carr-Hartley tarafından bulundu. Çocuğun vahşi doğada bu kadar uzun süre boyunca hayatta kalabilmesi bir mucize olarak değerlendirildi.

6 gün direndi! 4 yaşındaki çocuk, sırtlanlar ve çakallarla Afrika'nın vahşi doğasında hayatta kalmayı başardı

Küçük çocuk, hayvan işlerini bitirip eve döndükleri esnada bir fırtına sırasında kardeşlerinden ayrılmıştı. Arama ekipleri günlerce onu bulmak için çalıştı ama başarılı olamadı. Sonunda Asa'nın yerel lideri, bölgeyi tarayan 70 kişilik arama ekibine yardım etmek için uçaklarını kullanıp kullanamayacaklarını sormak için Sheldrick Wildlife Trust ile temasa geçti.

GÖNÜLLÜ OLDU

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Sheldrick Wildlife Trust için çalışan pilot Roan Carr-Hartley arama çalışmasına destek olmak için gönüllü oldu. Havadayken arama ekiplerini yönlendirebilmek için bir işaret sistemi kullanan Roan, bölgeyi dört saat taradıktan sonra, bitki örtüsünden, boş bir yakıt deposundan, sırtlanlar ile çakallar da dahil olmak üzere çeşitli hayvanlardan başka bir şey ortaya çıkmadığını söyledi.

Pilot, “Bırakın bu kadar küçük bir çocuğu, herhangi bir insanın yalnız kalmasını bile affetmeyecek bir ortamdı. Ancak şiddetli yağışlar nedeniyle su sıkıntısı yaşanmadı. Bu, en azından çocuğun su bulabileceği konusunda biraz iç rahatlatıcıydı.”

14 KM UZAKTA BİR İZ

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Ancak 3 Aralık'ın sonlarında, çocuğun kaybolmasından beş gece sonra, Asa lideri Sheldrick Wildlife Trust ile tekrar temasa geçerek arama ekibinin çocuğun izlerini bulduğunu ancak bunların inanılmaz şekilde köyden neredeyse 14 km uzakta olduklarını söyledi. Carr-Hartley tekrar onlara yardımcı olmak için kolları sıvadı ve başarılı oldu.

"Sol kanadımda, altımda bir yığın çalı ve ağaçla çevrili küçük bir şekil gördüm. Gözlerime inanamadım ama işte oradaydı: uçsuz bucaksız vahşi doğayla çevrili minicik bir çocuk" diye anlatan pilot, onun hayatta olmasına inanamadığını söyledi.

''PİLOT''

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Çocuk bir hafta içinde zar zor yemek yemişti ve yetersiz beslenmeden dolayı sağlığı zarar görmüştü. Ayrıca böcek ısırıklarıyla kaplıydı, ancak hayattaydı ve kısa süre sonra doktorlar tarafından bakıma alındı. Arkadaşlarının ona nasıl kurtarıldığını hatırlatmak için bir lakap taktıkları ve artık ona “Pilot” diye seslendikleri aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika vahşi

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