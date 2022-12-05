Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 457 metrelik dağı tek başına oydu! 400 basamak yaptı... Nedeni herkesi şaşırttı

457 metrelik dağı tek başına oydu! 400 basamak yaptı... Nedeni herkesi şaşırttı

05.12.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Bihar eyaletinin Jaru Banwariya köyünde yaşayan Ganauri Paswan isimli bir adam bölge bulunan 457 metrelik dağı tek başına oydu. Bir çekiç ve keski kullanarak tam 8 yıllık çalışmasının sonucunda dağa 400 basamak yapmayı başaran adam Yogeshwar Nath tapınağını ziyaret edenlerin zorlukla karşılaştığını fark ettikten sonra bu yola başladığını söyledi.

457 metrelik dağı tek başına oydu! 400 basamak yaptı... Nedeni herkesi şaşırttı

Hindistan’ın Bihar eyaletinin Jaru Banwariya bölgesinde yaşayan bir adam Yogeshwar Nath tapınağını ziyaret ederken çeşitli zorluklarla karşılaştığını fark etti. Ziyaretçilerin tapınağa ulaşması 457 metrelik bir dağın yolunu kullanması gerektiğini gören Ganauri Paswan, özellikle yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşların bu yolu aşamadığını gördü. Bu yüzden dağın zirvesinde kadar 400 basamak yaptı.

“GÖREV GİBİ GELMEDİ”

1

8 yıl boyunca basamakları oymak için uğraşan Ganauri Paswan, “Bütün bu sabrı ve enerjiyi nereden bulduğumu bilmiyorum. Bana hiçbir zaman bir görev gibi gelmedi. Bütün gün çalışarak kaybolmaktan büyük mutluluk duyardım. Sadece Baba Bholenath'ın adanmışlarının ona kolayca ulaşmasını kolaylaştırmak istedim” dedi.

2

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

 Tepki çeken düğün! İkiz kardeşlerle aynı anda evlendi

Tepki çeken düğün! İkiz kardeşlerle aynı anda evlendi

 Hem bilim insanı hem model! Çıplak elleriyle timsahı yakalıyor

Hem bilim insanı hem model! Çıplak elleriyle timsahı yakalıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki çeken düğün! İkiz kardeşlerle aynı anda evlendiTepki çeken düğün! İkiz kardeşlerle aynı anda evlendi
Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastıSürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı
Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?Bu genel kültür testinde 15/15 yapabilecek misin?
Anahtar Kelimeler:
Hindistan dağ tapınak

En Çok Okunan Trend Haberler

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

'En güzel vajina yarışmasını' kazanıydı! Şimdi servet kazanıyor

'En güzel vajina yarışmasını' kazanıydı! Şimdi servet kazanıyor

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.