457 metrelik dağı tek başına oydu! 400 basamak yaptı... Nedeni herkesi şaşırttı

Hindistan’ın Bihar eyaletinin Jaru Banwariya bölgesinde yaşayan bir adam Yogeshwar Nath tapınağını ziyaret ederken çeşitli zorluklarla karşılaştığını fark etti. Ziyaretçilerin tapınağa ulaşması 457 metrelik bir dağın yolunu kullanması gerektiğini gören Ganauri Paswan, özellikle yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşların bu yolu aşamadığını gördü. Bu yüzden dağın zirvesinde kadar 400 basamak yaptı.

“GÖREV GİBİ GELMEDİ”

8 yıl boyunca basamakları oymak için uğraşan Ganauri Paswan, “Bütün bu sabrı ve enerjiyi nereden bulduğumu bilmiyorum. Bana hiçbir zaman bir görev gibi gelmedi. Bütün gün çalışarak kaybolmaktan büyük mutluluk duyardım. Sadece Baba Bholenath'ın adanmışlarının ona kolayca ulaşmasını kolaylaştırmak istedim” dedi.