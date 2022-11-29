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Hayatta kalmak için son gücüyle el salladı! Denizde kaybolan adam 24 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

29.11.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Kasım Çarşmamba günü 28 yaşındaki genç bir adam, bir yolcu gemisinden denize düştü. Meksika Körfezi'nde kaybolduğu bildirilen adam 24 saatten uzun bir süre suda kurtarılmayı bekledi. Ayakta kalabilmek için suya karşı mücadele verirken acil durum görevlilerinin dikkatini çekmeye çalışan talihsiz adamın, yardım için el salladığı görüntüler tüyler ürpertti.

Adı açıklanmayan 28 yaşındaki yolcu, Çarşamba günü yerel saatle 14:30 civarında bir yolcu gemisinden düşerek kayboldu. Meksika Körfezi'ne düştükten sonra sonra Carnival Valor'da kaybolduğu bildirilen genç adam 24 saatten uzun süre suda mahsur kaldı. Küçük bir tekne, bir helikopter ve ayrıca birkaç uçak ile yapılan arama kurtarma çalışması süresince de kurtarılmayı bekledi.

YÜK GEMİSİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

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Uzun süren çalışmaların sonucunda talihsiz adam, Perşembe günü saat 20:30 civarında Louisiana'daki Güney Geçidi'nden yaklaşık 20 mil uzakta kurtarıldı. Crinis adlı bir yük gemisinin mürettebatı tarafından fark edilen genç, ABD Sahil Güvenlik tarafından güvenliğe ulaştırıldı. New Orleans Lakefront Havalimanı'nda sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alınan adamın, içinde bulunduğu korkutucu duruma rağmen 25 Kasım Cuma günü sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

''ÇOK ZOR OLURDU''

Kurtarma ekipleri, zavallı adamın suda ne kadar kaldığını tam olarak belirleyemezken, ABD Sahil Güvenlik Sektörü New Orleans görev koordinatörü Teğmen Seth Gross, CNN'e yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmaları sonuç verdiği için çok mutlu olduklarını ancak Crinis gemisindeki alarm ekibi olmasaydı, sonuca ulaşmanın çok daha zor olacağını açıkladı.

DURUMU İYİ

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Gross ayrıca bulunduğunda hipotermi, şok, dehidrasyon belirtileri göstermesine rağmen genç adamın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi ve "Adını teşhis edebildi, denize düşen kişinin kendisi olduğunu doğruladı. Bence bu olay normları alt üst ediyor ve yaşama isteğinin her arama-kurtarma olayında hesaba katmanız gereken bir şey olduğunu gerçekten gösteriyor." diye konuştu.

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