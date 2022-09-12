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  4. Görenler anlam vermedi! 300 metrelik vadide tamamen çıplak bir şekilde mahsur kalan adam kurtarıldı

Görenler anlam vermedi! 300 metrelik vadide tamamen çıplak bir şekilde mahsur kalan adam kurtarıldı

12.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da bir doğa parkurundaki derin bir vaidye düşen tamamen çıplak bir adam kurtarma çalışmalarının sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ülkenin hava kuvvetleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarında adamın çıplak olmasının nedeninin tam bir sır olarak kaldığı ifade edildi.

Tamamen çıplak bir şekilde 300 metrelik vadide mahsur kalan adam kurtarma ekiplerini şaşkına çevirdi. Brezilya’daki Mestre Alvaro doğa koruma alanında mahsur kalan adamın yardım seslerini çevredekiler duyarak yetkililere haber verdi. 19 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın koruma alanına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki yakındaki Vila Velha kentinden geldiği ve bulunduğu günün sabahından beri kayıp olduğu bildirildi. Kurtarma çalışmalarının sonucunda adam Jayme Santos Neves Devlet Hastanesine götürüldü ve vücudundaki yaralanmalar ve hipotermi belirtileri nedeniyle tedavi edilirken müşahede altında tutuldu.

İKİ UÇURUMUN ARASINDAKİ ÇATLAKTA BULDULAR

Kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerinin açıklamasında, “Olay yerine bir ekip gönderildi ve kurbanı iki uçurumun arasındaki çatlakta buldular. Tamamen çıplaktı ve ekiplerin ulaşamayacağı bir alanda bulunuyordu. Hava kuvvetlerine haber verdik.” ifadeleri yer aldı.
Genç adamın kurtarılması zor bir nokta bulunduğunu ifade eden hava kurtarma ekiplerinden Binbaşı Pablo Angely Marques "Onu, her an düşme riski olan, erişilmesi çok zor bir noktada bulduk. Neden çıplak olduğunu açıklayamadı. Oraya nasıl geldiğini hatırlamadığını, ancak arkadaşlarıyla bölgeye gittiğini tahmin ettiğini söyledi” dedi.
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