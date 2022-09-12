Görenler anlam vermedi! 300 metrelik vadide tamamen çıplak bir şekilde mahsur kalan adam kurtarıldı

Tamamen çıplak bir şekilde 300 metrelik vadide mahsur kalan adam kurtarma ekiplerini şaşkına çevirdi. Brezilya’daki Mestre Alvaro doğa koruma alanında mahsur kalan adamın yardım seslerini çevredekiler duyarak yetkililere haber verdi. 19 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın koruma alanına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki yakındaki Vila Velha kentinden geldiği ve bulunduğu günün sabahından beri kayıp olduğu bildirildi. Kurtarma çalışmalarının sonucunda adam Jayme Santos Neves Devlet Hastanesine götürüldü ve vücudundaki yaralanmalar ve hipotermi belirtileri nedeniyle tedavi edilirken müşahede altında tutuldu.

İKİ UÇURUMUN ARASINDAKİ ÇATLAKTA BULDULAR

Kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerinin açıklamasında, “Olay yerine bir ekip gönderildi ve kurbanı iki uçurumun arasındaki çatlakta buldular. Tamamen çıplaktı ve ekiplerin ulaşamayacağı bir alanda bulunuyordu. Hava kuvvetlerine haber verdik.” ifadeleri yer aldı.