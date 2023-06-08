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  4. Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti! Müşteri dükkan sahibini böyle rahatsız etti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti! Müşteri dükkan sahibini böyle rahatsız etti

08.06.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın Mahasarakarm şehrinin Isaan bölgesindeki bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere tepki çekti. Alışveriş yapmak için bakkala gelen bir adamın satıcının göğüslerine dokunarak taciz ettiği anlar gündem yarattı. Dükkan sahibi kadın durumu güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise bildirerek müşteriden şikayetçi oldu.

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti! Müşteri dükkan sahibini böyle rahatsız etti

Tayland’ın Mahasarakarm şehrinin Isaan bölgesinde bakkal işleten bir kadın 50 yaşındaki bir müşterinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde taciz dükkan sahibi kadın ve müşteri arasında para üstü alışverişi yapılırken yansıdı. Müşteri para üstünü beklediği sırada aniden kolunu uzatarak kadının göğüslerine dokundu.

TAZMİNATA TALEP ETTİ

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Müşterinin göğüslerine dokunmasından sonra öfkelenen kadın yüzüne bir tokat atarak “Bunu yapmaya nasıl cüret edersin?” diye bağırdı. Kendi yaşadığı durumun bir benzerini diğer kadınların yaşamamasını istediğini ifade eden bakkal sahibi, 50 bin baht (yaklaşık 33 bin TL) tazminat talebiyle dava açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland cinsel taciz

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