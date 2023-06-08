Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti! Müşteri dükkan sahibini böyle rahatsız etti

Tayland’ın Mahasarakarm şehrinin Isaan bölgesinde bakkal işleten bir kadın 50 yaşındaki bir müşterinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde taciz dükkan sahibi kadın ve müşteri arasında para üstü alışverişi yapılırken yansıdı. Müşteri para üstünü beklediği sırada aniden kolunu uzatarak kadının göğüslerine dokundu.

TAZMİNATA TALEP ETTİ

Müşterinin göğüslerine dokunmasından sonra öfkelenen kadın yüzüne bir tokat atarak “Bunu yapmaya nasıl cüret edersin?” diye bağırdı. Kendi yaşadığı durumun bir benzerini diğer kadınların yaşamamasını istediğini ifade eden bakkal sahibi, 50 bin baht (yaklaşık 33 bin TL) tazminat talebiyle dava açtı.