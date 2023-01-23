Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Masaj salonundaki masörü “Seks istiyorum” diyerek taciz etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Masaj salonundaki masörü “Seks istiyorum” diyerek taciz etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

23.01.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’daki bir masaj salonunda yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Tayland masajının yapıldığı bir salonda masör olarak çalışan Jay Ketsiri isimli bir kadın, müşterisinin “Seks istiyorum” diyerek salona gelmesi üzerine hem sözlü hem de fiziksel tacize uğradı. Ketsiri adamın tepkisinin sonrasında onu kovdu. O anlar masaj salonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Avustralya’daki bir masaj salonunda yaşanan olay ülke gündemine oturdu. İsmi Jay Ketsiri olarak açıklanan Taylandlı masör bir kadın çalıştığı masaj salonuna bir müşterinin “Seks istiyorum” diyerek gelmesi üzerine sinirlerine hakim olamadı. Müşterinin hem fiziksel hem de sözlü tacizine maruz kalan kadın müşteriyi kapı dışarı etti.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

2

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kestiri, müşteriyi kapıdan kovarken durumu polislere şikayet ettiğini belirtti. Bu tarz durumların çok sık yaşandığını dile getiren kadın müşterilerin davranışlarının kendilerini küçük düşürdüğünü dile getirdi.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

 Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

 Tüylerini yıllardır almıyor! Metroda bikiniyle dans etti

Tüylerini yıllardır almıyor! Metroda bikiniyle dans etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesetlerle birlikte saatlerce sıra beklediler Cesetlerle birlikte saatlerce sıra beklediler
Damat kahvesinde son nokta! Şırıngayla lokuma tuz enjekte ettiDamat kahvesinde son nokta! Şırıngayla lokuma tuz enjekte etti
Karısını yatakta başka bir adamla bastı! İhanetle böyle yüzleştiKarısını yatakta başka bir adamla bastı! İhanetle böyle yüzleşti
Anahtar Kelimeler:
Masör Avustralya masaj

En Çok Okunan Trend Haberler

İhbar üzerine olay yerine gittiler! İki polisi arabada cinsel ilişki...

İhbar üzerine olay yerine gittiler! İki polisi arabada cinsel ilişki...

Karısının ihanetini yakaladı! “Hiç bu kadar dayak yememiştim”

Karısının ihanetini yakaladı! “Hiç bu kadar dayak yememiştim”

Yatakta olay pozlar! İç çamaşırının üstü küçük gelince...

Yatakta olay pozlar! İç çamaşırının üstü küçük gelince...

Spor taytı bile tanga! Arkasını dönünce manzarayı gölgede bıraktı

Spor taytı bile tanga! Arkasını dönünce manzarayı gölgede bıraktı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.