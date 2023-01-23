Masaj salonundaki masörü “Seks istiyorum” diyerek taciz etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Avustralya’daki bir masaj salonunda yaşanan olay ülke gündemine oturdu. İsmi Jay Ketsiri olarak açıklanan Taylandlı masör bir kadın çalıştığı masaj salonuna bir müşterinin “Seks istiyorum” diyerek gelmesi üzerine sinirlerine hakim olamadı. Müşterinin hem fiziksel hem de sözlü tacizine maruz kalan kadın müşteriyi kapı dışarı etti.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kestiri, müşteriyi kapıdan kovarken durumu polislere şikayet ettiğini belirtti. Bu tarz durumların çok sık yaşandığını dile getiren kadın müşterilerin davranışlarının kendilerini küçük düşürdüğünü dile getirdi.