Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Spor salonunda kabusu yaşadı! Taytı koşu bandına sıkışında bir anda herkesin içinde çıplak kaldı... Utancından ne yapacağını bilemedi

Spor salonunda kabusu yaşadı! Taytı koşu bandına sıkışında bir anda herkesin içinde çıplak kaldı... Utancından ne yapacağını bilemedi

07.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alyssa Konkel isimli bir kadın spor yaptığı sırada yaşadığı talihsiz kaza sonrasında utanç dolu anlar yaşadı. Koşu bandında spor yaptığı sırada ayağı takıldığı için düşen kadının taytı alete sıkıştı. Bir anda taytının tamamen çıkması üzerine çıplak kalan kadın ne yapacağını bilemedi. Utancından hemen spor salonunu terk etmek zorunda kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illionois kentindeki bir spor salonunda Alyssa Konkel isimli kadın yaşadığı talihsiz kaza sonrasında sosyal medyada gündem yarattı. Yaşadığı utanç verici olayın sonrasında artık koşu bantlarından korktuğunu itiraf eden Konkel, “Çok utandım. Hemen orayı terk etmem gerekti. Spor salonunda koşarken koşu bandı taytımı resmen çıkarttı” dedi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

3

Spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Konkel’in koşu bandınının hızını arttırarak büyük bir süratle koştuğu görüldü. O anlarda dengesini kaybederek düşen ve spor taytı çıkan genç kadın bir süre ne yapacağını bilemedi. Ardından ise taytını geri giyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

İlginizi Çekebilir

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

 4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

 84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

 Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pantolonunu indirip sokak ortasında tanga iç çamaşırıyla dolaştıPantolonunu indirip sokak ortasında tanga iç çamaşırıyla dolaştı
Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa ettiErkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti
Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki.... Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....
Anahtar Kelimeler:
spor salonu koşu bandı

En Çok Okunan Trend Haberler

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

Yine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi

Yine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.