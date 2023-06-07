Spor salonunda kabusu yaşadı! Taytı koşu bandına sıkışında bir anda herkesin içinde çıplak kaldı... Utancından ne yapacağını bilemedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illionois kentindeki bir spor salonunda Alyssa Konkel isimli kadın yaşadığı talihsiz kaza sonrasında sosyal medyada gündem yarattı. Yaşadığı utanç verici olayın sonrasında artık koşu bantlarından korktuğunu itiraf eden Konkel, “Çok utandım. Hemen orayı terk etmem gerekti. Spor salonunda koşarken koşu bandı taytımı resmen çıkarttı” dedi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Konkel’in koşu bandınının hızını arttırarak büyük bir süratle koştuğu görüldü. O anlarda dengesini kaybederek düşen ve spor taytı çıkan genç kadın bir süre ne yapacağını bilemedi. Ardından ise taytını geri giyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.