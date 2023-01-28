Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kocasını arayan kadın genelevi basıp birbirine kattı! Eşinin cinsel birliktelik yaşadığı kadını döverek hastanelik etti

Kocasını arayan kadın genelevi basıp birbirine kattı! Eşinin cinsel birliktelik yaşadığı kadını döverek hastanelik etti

28.01.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın Phuket şehrindeki bir genelevde gerçekleşen olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın genelevi basarak ortalığı birbirine kattı. Seks işçisinin boğazına yapışarak onu defalarca tokatlayan öfkeli eş o anlarda sinir krizi geçirdi.

Kocasını arayan kadın genelevi basıp birbirine kattı! Eşinin cinsel birliktelik yaşadığı kadını döverek hastanelik etti

Tayland’ın Phuket şehrinde bir kadın kocasının cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek onu takip etmeye başladı. Kocasının iş gezisinde olduğunu söylediği bir sırada Pkuhet’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gören kadın öfkeden deliye döndü. Genelevi birbirine katan kadın kocasının sevgilisi olduğunu düşündüğü kadını da tekme tokat dövdü.

ÜZERİNDEKİ HAVLUYU AÇTI

2

Seks işini bir koltuğa oturtuktan sonra üzerindeki havluyu açan öfkeli eş, önce kadına ayağıyla bastı ardından ise yüzüne tokat atmaya başladı. Seks işçisi ise adamın karısının olduğunu bilmediğini söyleyerek af diledi. Polis şimdi olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

 Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

 Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26 yetişkini öldürebilecek kadar zehirli! Müşteriye servis edildi26 yetişkini öldürebilecek kadar zehirli! Müşteriye servis edildi
Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı
İç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttıİç çamaşırıyla canlı yayın açınca yasaklandı! Nedeni şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Tayland

En Çok Okunan Trend Haberler

Ev halleri olay yarattı! İç çamaşırıyla kameraya arkasını dönünce...

Ev halleri olay yarattı! İç çamaşırıyla kameraya arkasını dönünce...

Cinsel hayatını anlatarak gündem olmuştu! Olay pozlar...

Cinsel hayatını anlatarak gündem olmuştu! Olay pozlar...

Doğal halini cesurca paylaştı! “Selülitlerimle mutluyum”

Doğal halini cesurca paylaştı! “Selülitlerimle mutluyum”

Kıyafetine kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Kıyafetine kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.