Kocasını arayan kadın genelevi basıp birbirine kattı! Eşinin cinsel birliktelik yaşadığı kadını döverek hastanelik etti

Tayland’ın Phuket şehrinde bir kadın kocasının cep telefonunda başka bir kadınla fotoğraflarını gördükten sonra aldatıldığını düşünerek onu takip etmeye başladı. Kocasının iş gezisinde olduğunu söylediği bir sırada Pkuhet’in merkezindeki bir geneleve gittiğini gören kadın öfkeden deliye döndü. Genelevi birbirine katan kadın kocasının sevgilisi olduğunu düşündüğü kadını da tekme tokat dövdü.

ÜZERİNDEKİ HAVLUYU AÇTI

Seks işini bir koltuğa oturtuktan sonra üzerindeki havluyu açan öfkeli eş, önce kadına ayağıyla bastı ardından ise yüzüne tokat atmaya başladı. Seks işçisi ise adamın karısının olduğunu bilmediğini söyleyerek af diledi. Polis şimdi olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı.