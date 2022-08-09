İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle OnlyFans’ta cinsel içerikli paylaşım yapan gençlerin sayısı arttı

İngiliz Seks İşçileri Kolektifi adlı kampanya grubu üyeleri, BBC’ye hayat pahalılığının artması nedeniyle OnlyFans’e katılmak için kendilerinden yardım isteyen kadınların sayısının belirgin şekilde arttığını söylüyor.Kolektif, bu tür sitelerde para için cinsel içerik paylaşan kişilerin, uzun süre çalışma, tacize uğrama ve takip edilme gibi risklere açık hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

“AĞIR BİR İŞ”

Alexia, koronavirüs pandemisindeki birinci kapanmada çalıştığı restorandaki işini kaybetti. Bunun üzerine bu sitelerde fotoğraf ve videolarını paylaşmaya başladı. Şimdi bir ofiste sabah dokuz akşam beş, bazen altı gün çalışıyor ama internette içerik yayımlamaya devam ediyor. 20 yaşındaki Alexia, yakın bir zaman önce aralarında OnlyFans’in da bulunduğu dört sitede içerik paylaşmaya başladığını söylüyor.

Günde 17 saatten fazla telefon ekranına bakmak zorunda kaldığını dile getiren Alexia, “Fazladan birkaç yüz sterlin de kazansam bu benim için çok büyük para. Bu parayla beklenmedik masraflarımı karşılayabiliyorum. Örneğin geçen gün belediyeden 400 sterlinlik bir fatura geldi. Bu işi yapmasaydım faturamı ödeyemezdim. İnsanların bunun ne kadar ağır bir iş olduğunu anlayabileceğini sanmıyorum. Bazen günde 17 saat telefon ekranına baktığım oluyor. İşime güvence olarak devam ediyorum. Çünkü OnlyFans’tr işler iyi gitmezse de her ay faturalarımı ödeyebilirim.” dedi.

Alexia, şimdi internetten kazandığı paranın, daimi işinden kazandığı paranın üstünde olduğunu söyledi. Binlerce hayran sayısına ulaştığını ve ayda 3 bin sterlinden fazla kazandığını anlatıyor, “Bu ek gelir olmasaydı hâlâ evde annemle yaşıyor olacaktım” diye konuştu.

ÜÇTE BİR ORANINDA ARTTI

İngiliz Seks İşçileri Kolektifi’nden Laura Watson, hayat pahalılığının artması nedeniyle seks işçiliği yaptığını söyleyen kadınlardan gelen aramaların Haziran’da üçte bir oranında arttığını ifade ediyor. Watson, farklı yaşlardan kadınların OnlyFans gibi sitelerde içerik paylaşmaya nasıl başlayabileceği konusunda yardım istediklerini belirterek “İki yakalarını bir araya getirebilmek için ek iş yapmak zorundalar. Çünkü her şeyin fiyatı artıyor. Bu kadınların daimi işleri de var” dedi.

ABONELİK SİSTEMİYLE İLERLİYOR

OnlyFans sitesi, içerik üreticilerinden yüzde 20 komisyon alıyor. Kullanıcılar içeğine ulaşmak istedikleri kişiler için abonelik ücreti ödüyor. OnlyFans, 2016’dan bu yana iki milyondan fazla içerik üreticisine sekiz milyar dolar ödeme yaptığını söylüyor.

Laura Watson çok para kazanmanın büyük çaba gerektirdiğini, içerik üreticilerinin yüzlerini, seslerini ya da kimliklerini belli edecek başka özelliklerini göstermeye zorlandıklarını, bunun da taciz ve tehditlere zemin hazırlayabileceğini belirtti. Tehdit ve şiddete maruz kalan kadınlardna yardım çağrıları aldıklarını söyleyen Watson, “Bu durumda olan ve tehditlere ve şiddete maruz kalan kadınlardan yardım çağrıları alıyoruz. Bu, doğrudan insanların para ihtiyacıyla bağlantılı. Ne kadar çaresizseniz o kadar risk almaya hazır hale geliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

OnlyFans’ten BBC’ye yapılan açıklamada “İçerik üreticileri ve kullanıcıların güvenliği ana önceliğimizdir. İçerik üreticileri hayranlarıyla dijital içerikleri güvenli ortamda paylaşabildiklerini söylüyor” denildi.

“BİR SÜREDİR GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYORUM”

Blake de OnlyFans’te ilk kapanma sırasında, çalışmadığı dönemde içerik paylaşmaya başladı. Şimdi kendisine daha açık paylaşımlar yapma izni veren başka bir siteye geçmiş.

23 yaşındaki Blake, “Hayat pahalılığı beni bir hayli etkiledi. Artık lüks ürünlerden uzak duruyorum. Çok pahalandığı için et yemeyi bıraktım. Bir süredir geçim sıkıntısı çekiyorum” dedi.

Blake, internette paylaştığı içeriklerden ayda yaklaşık bin sterlin, ana işinden de bin sterlin kazandığını ifade ediyor.

* Gerçek isimleri değil



