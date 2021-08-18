Dört liseli kuzenin kurduğu ve kendi para birimlerini icat ettiği mikro ulus: Atlantium İmparatorluğu

Goerge Cuickshank, henüz lise çağlarındayken 1981 yılında Sidney’de yaşayan üç kuzeniyle beraber bir ülke kurmaya karar verdi. İlk iş olarak Avustralya’nın Yeni Güney Galler bölgesinde 10 metrekarelik bir alan satın aldılar. George, devlet başkanı seçilerek İmprator rütbesini aldı. Kuzenlerden Geoffrey Dugan ise ülkenin ilk başbakanı görevine getirildi. Kuzenlerin ardından George, arkadaş grubunu da ülkesine devlet görevlisi olarak atadı. 1990 yılında üniversiteden mezun olmasıyla arkadaş grubuyla arasında sorunlar çıkmasına rağmen ülkesinden vazgeçmedi. 1999 yılında topraklarını genişleterek ülkesine bir web sitesi açtı.

RESMİ BAYRAĞI BULUNUYOR

Her ne kadar resmi olarak tanınmasa da Atlantium İmparatorluğu’nun sarı, turuncu ve açık mavi renklerinden oluşan resmi bir bayrağı bulunuyor. Başkenti Aurora olan 0.76 kilometrekarelik Atlantium aslında bir mikro ulus. Dünyanın dört bir yanından insanlarla toplam 3 bin nüfusu olan ülkenin vatandaşlarının birçoğu aslında ülkeye hiç ayak basmamış. Çünkü vatandaşlık başvurusu internet üzerinden yapılıp kabul ediliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden ülkenin vatandaşı olabilmek için 25 dolar ödemek gerekiyor. Ülkede şu an postane, devlet binası ve 4 metrelik bir piramit var. George bu piramitten gurur duyduğunu söyleyerek turistleri de ziyaret etmeye çağırıyor.

Atlantium İmparatorluğu’nun kendi kartpostallarıyla beraber madeni paraları ve banknotları da mevcut. İnternet sitesinden satın alınabilen paraların geliri ise ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.



