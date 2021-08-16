Yılda sadece bir kez uğruyorlar! Her şeyi geride bırakıp kendi devletlerini kuran mikro ulus: Elleore Krallığı

Mikro ulus tanımı, resmi olarak devletlerin ve uluslararası kuruluşların tanımadığı bağımsızlıklarını kendi başlarına ilan eden ulusları ifade eder. Geçmişten günümüze pek çok mikro ulus çeşitli nedenlerle kuruldu. Büyük bir bölümünün kendilerine ait marşları, parası ve bayrakları bulunuyor. İşte Elleore Krallığı tam olarak böyle bir ulus olarak karşımıza çıkıyor.

TAMAMEN ISSIZ

Danimarka kıyılarındaki bir adada 1944 yılında kurulan Elleore Krallığı, günümüzde tamamen ıssız bir görüntü çiziyor. Sadece bir hafta adaya gelerek kuruluşlarını kutluyorlar. Bu ulusa ait olan vatandaşlar kendi şarkılarını, danslarını ve hatta ‘Cracket’ denilen kendi sporlarını yaratmayı başardı. Bu mikro ulusta korserve sardalya ve "Robinson Crusoe" kitabı nedeni bilinmeyen bir şekilde tamamen yasak. Krallık tarihi Danimarka okullarında öğretiliyor ve mikro ulusun vatandaşları kimlikleriyle gurur duyuyorlar.

KENDİLERİ AİT BAYRAKLARI BULUNUYOR

Danimarka'nın Almanya işgali altında bulunduğu dönemde 1944 yılında Kopehanglı bir grup öğretmen tarafından yaz kampı olarak kullanılmak üzere kuruldu. Krallığın soyunun 10. yüzyılın ortalarında yaşayan İrlandalı keşişlere kadar uzandığı düşünüyor. Yaklaşık 15 bin metrekare büyüklüğündeki ada, Danimarka'ya bağlı Zealanda adasındaki Roskilde'nin kuzeyinde yer alıyor. Başkenti Maglelile olan ulusun resmi dilleri ise Danca and İnterlingua olarak biliniyor. Mikro ulusun sözde para birimi ise Leo D'or olarak kabul edildi.

ELLEORE KRALLIĞI'NIN HÜKÜMDARLARI

Elleore'nin kuruluşundan bu yana altı hükümdarı vardır. Anayasal monarşi ile yönetilen adanın resmi üye sayısı 2006 yılında 263 olarak tespit edildi.

Erik I (1945–1949)

Leo I den Lille (1949–1960)

Erik II den Storartede (1961–1972)

Leo II den Folkekære (1972–1983)

Leodora den Dydige (1983-2003)

Leo III (2003–)



