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Errol Musk'tan şoke eden yeni açıklama: ''Üç kişiyi öldürdüm''

02.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk’ın gündemde sık sık yer edinen babası Errol Musk, geçmişte yaşadığı bir olaya ilişkin açıklamasıyla ağızları açık bıraktı. Üvey kızı Jana'dan çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte tüm dünyada manşet olan 76 yaşındaki Errol Musk, 1998 yılında gerçekleşen bir silahlı soygun olayının detaylarını anlattı. Üç kişiyi öldürdüğünü iddia eden Musk, herkesi dehşete düşürdü.

Errol Musk'tan şoke eden yeni açıklama: ''Üç kişiyi öldürdüm''

Babasıyla sorunlu bir ilişkisi olduğu bilinen Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’da yaptığı bir açıklamada kendisinin ve kardeşi Kimbal’ın ‘kötü şeyler yapmaması şartıyla’ babası Errol’a 1990’dan beri maddi destek sağladığını açıklamıştı. 51 yaşındaki milyoner, babası için “Maalesef zamanında kötü şeyler yaptı” diye konuştu.

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İLK KEZ KONUŞTU

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Bu açıklamanın ardından baba Errol Musk, geçmişte yaşanan kanlı bir olay hakkında ilk kez konuştu. O dönemde Johannesburg’da kiralık bir evde oturduklarını anlatan Errol, lüks bir finans bölgesinde yer alan yeni evdeki tadilatın gidişatını kontrol etmek için o zamanlar 6 yaşında olan kızı Ali ile eve gittiğini söyledi.

BURUN BURUNA GELDİLER

O sırada kızı Ali’ye banyo yaptırmak için havlu arayan Errol, evin salonunda 7 kişilik bir çeteyle burun buruna geldi. Hırsızların kendisini görünce ateş ettiğini söyleyen Errol, mucizevi bir şekilde kurşunlardan kurtuldu.

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''ÜÇ TANESİNİ ÖLDÜRDÜM''

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Hemen yatak odasına gidip silahını alan Errol, "Beni görür görmez ateş etmeye başladılar. Üç tanesini öldürdüm. Bir kurşun iki tanesini delip geçti. İlk adamı da kafasından vurdum. Oyuk uçlu mühimmat kullanıyordum, bu yüzden mermi parçalandı ve şarapnel arkasındaki adamın göğsüne çarptı. İlk atışımı yaptığım anda kaçtılar” diye anlattı.

KIL PAYI KURTULDU

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Hırsızlardan sadece bir tanesi evde kalırken diğerlerinin kaçtığını söyleyen Errol, koridordan gizlice geçerek ikinci atışını yaptığını söyledi. "İkimiz de aynı anda ateş ettik. Kasıklarından vurdum. Onun da beni vurduğunu sandım” diyen Errol, merminin kapıya isabet etmesi sayesinde göğsünden yaralanmaktan kurtuldu.

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BACAĞINA SARILDI

Silah seslerini duyan kızı Ali ise banyodan koşarak babasının yanına gelip ayağına sarıldı. Errol “Bütün olay boyunca yanımdaydı. Bana bir maymun gibi sarıldı ama olay boyunca sessiz kaldı. Çığlık atmadı ya da ağlamadı" diye anlattı.

''UCUZ BİR BEDEL''

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Errol, daha sonra travma psikoloğuna konuyla ilgili açılan kızı Ali’nin bu kavgayı ‘babası kazandığı için’ iyi hissettiğini söylediğini açıkladı. Errol, silahlı çatışma nedeniyle sağ duyusunu kaybettiğini, ancak bunun "ödenmesi gereken ucuz bir bedel" olduğunu söyledi. Meşru müdafaada bulunduğu için de açılan davadan beraat etti.

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Elon Musk
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