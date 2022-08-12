Elon Musk kendi 'seks kasetini' paylaştı! Sosyal medya şoke oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, uzun süredir hem özel hayatı hem de iş hayatı ile gündemdeydi. Son olarak babası Errol Musk ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Musk, şimdi de yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

''GÖRDÜNÜZ MÜ?''

Musk, ‘Seks kasetimi (bandımı) gördünüz mü?’ açıklamasıyla Twitter'da iki adet rulo bant fotoğrafı paylaşarak bir kelime esprisi yaptı. 'Seks kasedi'nin İngilizce karşılığı ‘sex tape’dir. Tape kelimesi ise hem 'kaset' hem de 'bant anlamına gelir.

GÜNDEM OLDU

Musk’ın bu esprisi kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Musk’ın tweetine özgüler yağdırdı ve bunun bugüne kadar ki en iyi tık tuzağı olduğunu söylediler. Bazı kullanıcılar ise hemfikir değillerdi ve “O kadar kötü ki, yarın Twitter’ı satın alsam Musk’ın kullanmasını yasaklardım.” diyerek fikirlerini belirttiler.

''HER ZAMAN ÇILGINDIM''

Musk’ın tweeti kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından beğeni aldı. Musk, gündem olan tweetinin ardından “Twitter’da her zaman bir çılgındım.” diye paylaştı.

