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Elon Musk kendi 'seks kasetini' paylaştı! Sosyal medya şoke oldu

12.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık manşetlerde yer edinen ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter’da yaptığı 'seks kaseti' paylaşımı ile gündem oldu. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Musk'ın gönderisi herkesi şoke etti ve sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

Elon Musk kendi 'seks kasetini' paylaştı! Sosyal medya şoke oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, uzun süredir hem özel hayatı hem de iş hayatı ile gündemdeydi. Son olarak babası Errol Musk ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Musk, şimdi de yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

''GÖRDÜNÜZ MÜ?''

bant

Musk, ‘Seks kasetimi (bandımı) gördünüz mü?’ açıklamasıyla Twitter'da iki adet rulo bant fotoğrafı paylaşarak bir kelime esprisi yaptı. 'Seks kasedi'nin İngilizce karşılığı ‘sex tape’dir. Tape kelimesi ise hem 'kaset' hem de 'bant anlamına gelir.

GÜNDEM OLDU

Musk’ın bu esprisi kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Musk’ın tweetine özgüler yağdırdı ve bunun bugüne kadar ki en iyi tık tuzağı olduğunu söylediler. Bazı kullanıcılar ise hemfikir değillerdi ve “O kadar kötü ki, yarın Twitter’ı satın alsam Musk’ın kullanmasını yasaklardım.” diyerek fikirlerini belirttiler.

''HER ZAMAN ÇILGINDIM''

Musk’ın tweeti kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından beğeni aldı. Musk, gündem olan tweetinin ardından “Twitter’da her zaman bir çılgındım.” diye paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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