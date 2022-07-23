Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tesla ve SpaceX'in 51 yaşındaki CEO'su Elon Musk'ın gündemlerden düşmeyen babası Errol Musk, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Musk bu kez de Kolombiya’daki bir şirket tarafından sperm bağışı yapması istendiğini söyledi.

BAŞKA TEKLİFLERİ DE OLDU

Üç farklı kadından en az yedi çocuk babası olan Errol, örneğini vermeyi reddetmedi. ''Üst sınıf kadınları hamile bırakmak için sperm bağışlamamı isteyen bir şirketim var" diyerek durumu açıklayan Musk, ismi açıklanmayan şirketin kendisine birinci sınıf bir seyahat, beş yıldızlı otel konaklaması ve buna benzer şeyler teklif ettiklerini de söyledi.

''NEDEN ELON'A GİTSİNLER?''

Errol Musk, daha önce yaşamın amacının üremek olduğunu ilan etmiş ve ''Dünyada olmamızın tek nedeni üremektir'' diyerek yine gündemlere oturmuştu. 76 yaşındaki Musk, spermi dünyanın en zengin adamını ortaya çıkaran dahi genleri içerdiği için kendisine bu teklifin yapıldığı iddia etti ve "Elon'u yaratan gerçek kişiye gitmek varken neden Elon'a gitsinler?' diyorlar” dedi.



