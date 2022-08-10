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Elon Musk'ın babası Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

10.08.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü milyarder Elon Musk'ın özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen babası Errol Musk, yine gündem oldu. Oğlu Elon ile aralarının iyi olmadığı dedikoduları sık sık gündeme gelen Errol Musk'ın oğluyla gurur duymadığını söylediği iddia edilmişti. Ancak baba Musk, bu iddiaları yalanladı.

Elon Musk'ın babası Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Elon Musk'ın arasının kötü olduğu iddia edilen babası Errol Musk, oğluyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Sık sık özel hayatı ve açıklamalarıyla manşetlere taşınan Errol Musk, oğluyla gurur duymadığını söylediğine ilişkin iddialara karşılık verdi bunun doğru olmadığını söyledi.

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''ASLA BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM''

Piers Morgan'ın ünlü programı Uncensored'a katılan 76 yaşındaki Musk, ''Asla böyle bir şey söylemedim. Doğduğu günden bu yana onunla gurur duyuyorum. Bir insan çocuğuyla öyle bir anda gurur duymaz. Bu komik. Söylediklerine göre ondan hoşlanmıyormuşum. Yani, bu delilik. Onu seviyorum.'' diye açıkladı.

İDDİALARIN KAYNAĞI BİR RÖPORTAJDI

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Geçen hafta verdiği bir röportajda kendisine oğlunun bir dahi olduğu ve birçok şey yarattığını söylenip onunla gurur duyup duymadığı sorulduğunda, Errol Musk'ın ''Hayır. Biliyorsunuz ki uzun zamandır birçok şey yapan bir aileyiz. Öyle birden bir şeyler başarmaya başlamadık.'' diye yanıtlamıştı. İddiaların kaynağı da bu söylemiydi.

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FİZİKSEL GÖRÜNÜŞÜNE DE DEĞİNDİ

Errol Musk ayrıca, oğlunun Yunanistan'daki yatında çekilmiş üstsüz fotoğrafları tartışılırken, fiziksel görünüşüne de değinerek onun iyi ve kuvvetli bir yapısı olduğunu ama kötü beslendiğini söylemişti. Ayrıca ona kendisinin de kilo vermesine yardımcı olduğunu iddia ettiği bir kilo verme takviyesi almasını tavsiye ettiğini de ekledi.

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