Eşini öldürmek isterken bebek kamerasına yakalandı! Bu görüntülerle yakayı ele verdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Jack Chen isimli bir adam karısının kendisini öldürmek için bir plan yaptığını iddia ederek gündeme gelmeyi başardı. Evlerinde bebeklerinin bakıcısını ve çocuklarını takip etmek için bebek kamerası bulduğunu söyleyen Chen bu görüntüleri New York Post haber sitesiyle paylaştı. Görüntülerde Yu’nun büyük bir kırmızı plastik şişeden bir sıvıyı bardağa boşalttığı görülüyor.

ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN KAMERA KURDU

10 yıllık eşinin kendisini öldürmek istediğinden şüphelendiği için mutfağa bebek kamerası yerleştirdiğini ifade eden Chen, karısını kasten adam öldürme suçundan mahkemeye verdi. Karısının lavabo açıyla kendisini öldürmek için aynı eylemi üç kez tekrarladığını dile getiren Chen, karısına karşı uzaklaştırma emri talebinde bulundu. Kendisini de bir doktor ve radyoloji uzmanı olan Chan, ciddi şekilde hasta hissetmeye başlamasından şüphelendiğini ve kamera kayıtlarını incelediğini söyledi.

Chen’in mahkemeye sunduğu video kayıtlarında karısı Yu’nun 11 ve 18 Temmuz tarihlerinde lavabo açıcıyı kocasının socak limonatasına döktüğü gözüktü. O güne dair ifade veren Chen, “Bu video sıcak limonatamdan bir yudum aldıktan sonra karımın lavabonun altından lavabo açıcı ilacı çıkarttığını ve kapağını açtığını gösteriyor. Ardından ise ilacın etiketini çıkartarak yerine koyuyor” dedi.

“KARIM VE KAYINVALİDEM BİZİ TACİZ EDİYOR”

Karısı ve kayınvalidesinin kendisi, 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu sözlü, fiziksel ve duygusal olarak taciz ettiğini iddia eden Chen, “Bana küfürler ediyor ve sürekli hakaret ediyor. Çocuklarımın önünde beni küçük düşürüyor. Emily'nin ebeveynliği, buna ebeveynlik denebilirse tabii, bağırmak, hakaret etmek, sözlü taciz etmek, vurmak, itmek, çekmek ve duygusal olarak taciz etmek etrafında dönüyor.” diye konuştu.

Mahkeme Chen’in karısına geçici bir süre uzaklaştırma emri verirken aynı zamanda çocuklarından en az 100 metre uzakta durmasını emretti.

“BOŞANMAK İÇİN YAPIYOR”

Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Yu aleyhinde yapılan bütün suçlamaları reddetti. Yu'nun avukatı David Wohl, The Post'a müvekkilinin kocasını zehirlediği ve çocuklarını taciz ettiği iddialarını reddettiğini söyledi.

Wohl, “Buna verebileceğim tek yanıt, (Chen'in) umutsuzca boşanma davası açmaya çalışmasıdır. Karısına boşanma davası açtı ve avantaj elde etmek için böyle bir senaryo yarattı” dedi.



