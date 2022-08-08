Sosyal medya o görüntüleri konuşuyor! Yaşlı kadın karton kutunun içinde bir köşeye atıldı

Sosyal medyada son günlerde ‘granny dumping’ adı verilen bir trend hızla yayılmaya başladı. Kısa sürede tüm dünyada etkili olan trende göre aile yürekleri kendilerine yük olarak düşündükleri yaşlı fertleri hiçbir ihtiyacını karşılamadan acımasız bir şekilde terk ediyor. Trendin son örneği ise Meksika’da yaşandı. Meksika’da ismi açıklanmayan bir kadın, bir otoyolun yanında, içinde yiyecek ve su bulunmayan bir karton kutunun içinde yerel halk tarafından bulundu.

KAHVALTI VE KAHVE İKRAM EDİLDİ

İş yerinin dışında yürüyen bir kişi tarafından fark edilen kadın için sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaşlı kadına bir süredir yemek yemediği için kahvaltı ve kahve ikram edildi. Yaşlı kadın polise verdiği ifadesinde kendisini ailesinin bilerek terk ettiğini itiraf etti.

TRENDE DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada ‘granny dumping’ olarak isimlendirilen trend kısa sürede tüm dünyada yaygın bir fenomene dönüştü. Yetkililer ABD’de her yıl yaklaşık 100 bin yaşlı akrabanın terk edildiğini söyledi. Trendin asıl nedeni ise çoğu zaman, bakımları için ödeme yapacak finansman eksikliği veya yardım etme konusunda tam bir isteksizlik olarak gösterildi.



