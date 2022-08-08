Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medya o görüntüleri konuşuyor! Yaşlı kadın karton kutunun içinde bir köşeye atıldı

Sosyal medya o görüntüleri konuşuyor! Yaşlı kadın karton kutunun içinde bir köşeye atıldı

08.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Puebla kentindeki Joaquin Colombres semtinde ailesi tarafından karton bir kutunun içinde yol kenarına atılan yaşlı bir kadın bulundu. İsmi açıklanmayan yaşlı kadının sadece birkaç battaniye ve yiyeceksiz bir şekilde yol kenarına atılması kamuoyunda tepki çekti.

Sosyal medya o görüntüleri konuşuyor! Yaşlı kadın karton kutunun içinde bir köşeye atıldı

Sosyal medyada son günlerde ‘granny dumping’ adı verilen bir trend hızla yayılmaya başladı. Kısa sürede tüm dünyada etkili olan trende göre aile yürekleri kendilerine yük olarak düşündükleri yaşlı fertleri hiçbir ihtiyacını karşılamadan acımasız bir şekilde terk ediyor. Trendin son örneği ise Meksika’da yaşandı. Meksika’da ismi açıklanmayan bir kadın, bir otoyolun yanında, içinde yiyecek ve su bulunmayan bir karton kutunun içinde yerel halk tarafından bulundu.

Korkunç yangın mahalline çağrılan trajik itfaiyeci, kurbanların kendi ailesi olduğunu fark ettiKorkunç yangın mahalline çağrılan trajik itfaiyeci, kurbanların kendi ailesi olduğunu fark etti

KAHVALTI VE KAHVE İKRAM EDİLDİ

KAPAK2

İş yerinin dışında yürüyen bir kişi tarafından fark edilen kadın için sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaşlı kadına bir süredir yemek yemediği için kahvaltı ve kahve ikram edildi. Yaşlı kadın polise verdiği ifadesinde kendisini ailesinin bilerek terk ettiğini itiraf etti.

TRENDE DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada ‘granny dumping’ olarak isimlendirilen trend kısa sürede tüm dünyada yaygın bir fenomene dönüştü. Yetkililer ABD’de her yıl yaklaşık 100 bin yaşlı akrabanın terk edildiğini söyledi. Trendin asıl nedeni ise çoğu zaman, bakımları için ödeme yapacak finansman eksikliği veya yardım etme konusunda tam bir isteksizlik olarak gösterildi.

Trafiği birbirine kattı! Araçlara çarparak yoldan çıkan sürücü, kazanın nedenini hapşırık krizi olduğunu söylediTrafiği birbirine kattı! Araçlara çarparak yoldan çıkan sürücü, kazanın nedenini hapşırık krizi olduğunu söyledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar
Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdüDamat gelini düğünlerinde döverek öldürdü
Sınırları yıktı! Bikisinin üstünü çıkartıp poz verince...Sınırları yıktı! Bikisinin üstünü çıkartıp poz verince...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Cinsel ilişki itirafı tepki çekti! “Günde 14 kez..."

Cinsel ilişki itirafı tepki çekti! “Günde 14 kez..."

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.