Hastanın midesinden çelik bardak çıktı! Doktorlar ameliyathanede şoke oldu

Hindistan’ın Maharajganj bölgesinden ismi açıklanmayan bir adam birkaç gündür mide ağrıları şikayet ediyordu ve birden fazla doktora görünmesine rağmen hiçbir tedavi işe yaramadı. Jaunpur’daki bir hastaneye gelen adamın şikayeti üzerine röntgen çekildi ve içinde bir bardak olduğu tespit edildi. Doktorlar adamın makatından içeri bardağı soktuğunu düşünmelerine ameliyat sırasında bardağın ismi açıklanmayan adamın midesine ulaştığı tespit edildi. Karın bölgesine açılan el büyüklüğündeki bir kesiden bardak çıkartıldı.

HENÜZ EMİN DEĞİLLER

Jam Press’in haberine göre ameliyata alınan adam kısa sürede iyileşti. Tıp uzmanları, bardağın adamın anüsüne sokulduktan sonra midesine ulaştığını varsaydılar.

Olaya ilişkin incelemelerini sürdüren polis ekipleri ise adamın sebze almaya gittiği bir marketten döndükten sonra üç yabancıyla tartıştığını ve sarhoş olduğu için bardağı rektumuna kendisinin yerleştirip yerleştirmediğini bilmediğini söyledi. Polis adamın saldırıya uğrayıp uğramadığını araştırıyor.



