Görenler gözlerine inanamadı! Amerika Birleşik Devletleri’nde evsiz bir kadın pantolonunu indirerek sokağın ortasında tuvaletini yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon eyaletinin Portland bölgesinde ‘homeless (evsiz)’ olarak tanımlanan pek çok kişi sokaklarda yaşıyor. Yerel halk durumdan şikayet ederken bölgede evsiz barınaklarında ve sokaklarda yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Evsizlerin zor yaşam koşullarında hayatlarını devam ettirdikleri bilinirken bölgede kaydedilen ilginç bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan evsiz bir kadının sokak ortasında pantolonunu indirerek tuvaletini yapması görenleri şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan evsiz kadına ait görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti. Otobüsteki bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde kadının büyük bir rahatlıkla çevresindekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptığı anlar eleştiri oklarının hedefi oldu.