Herkesin gözünün önünde 3 yaşındaki kızı tren raylarına attı! Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara takıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Portland'ın Gateway Transit Center MAX tren istasyonunda yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Tren istasyonunda annesiyle birlikte bekleyen küçük kız korkunç bir saldırıya uğradı. 32 yaşındaki Biranna Lace Workman isimli bir kadın küçük kıza arkasından yaklaşarak herkesin şaşkın bakışları altında tren raylarına itti. Durumun şokunu üzerinden uzun bir süre atamayan anne kızının kurtarılmasına yardım etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İtmenin etkisiyle baş aşağı tren raylarında düşen küçük kız kafasını vurarak hastaneye kaldırıldı. O anlar tren istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tren gelmeden küçük kız düştüğü yerden kurtarılırken Workman tutuklandı.