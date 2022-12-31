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  4. Herkesin gözünün önünde 3 yaşındaki kızı tren raylarına attı! Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara takıldı

Herkesin gözünün önünde 3 yaşındaki kızı tren raylarına attı! Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara takıldı

31.12.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon eyaletinde yaşanan bir olay herkesi dehşete düşürdü. Bir tren istasyonunda yeni yürümeye başlayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesinin yanında ayakta trenin gelmesini bekliyordu. O sırada annesine ve kız çocuğuna yaklaşan bir kadın küçük kızı tren raylarına itti. Küçük kız raylara düşerek yaralanırken 32 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Portland'ın Gateway Transit Center MAX tren istasyonunda yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Tren istasyonunda annesiyle birlikte bekleyen küçük kız korkunç bir saldırıya uğradı. 32 yaşındaki Biranna Lace Workman isimli bir kadın küçük kıza arkasından yaklaşarak herkesin şaşkın bakışları altında tren raylarına itti. Durumun şokunu üzerinden uzun bir süre atamayan anne kızının kurtarılmasına yardım etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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İtmenin etkisiyle baş aşağı tren raylarında düşen küçük kız kafasını vurarak hastaneye kaldırıldı. O anlar tren istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tren gelmeden küçük kız düştüğü yerden kurtarılırken Workman tutuklandı.

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Amerika tren tren istasyonu

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