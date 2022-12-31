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Sokak ortasında cinsel organını gösterip mastürbasyon yaptı! O anlar kaydedilince cezadan kaçamadı

31.12.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da yaşanan bir olay ülke gündemine bomba gibi düştü. İsmi açıklanmayan 49 yaşındaki bir adam motosikletle giderken sokak ortasında cinsel organını çıkartıp mastürbasyon yapmaya başladı. Seyir halindeki bir kamyonetin sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. O anların polise şikayet edilmesi üzerine zanlı kaçmaya çalıştığı havalimanında yakalandı.

Sokak ortasında cinsel organını gösterip mastürbasyon yaptı! O anlar kaydedilince cezadan kaçamadı

Cinsel organını sokak ortasında göstermekle suçlanan 49 yaşındaki adam uçağa binerek polisten kaçmaya çalışırken tutuklandı. İtalyan uyruklu zanlı Tayland’ın Pattaya kentinde motosiklet cinsel organını gösterip mastürbasyon yapmakla suçlandı. Göçmenlik memurları tarafından tutuklanarak gözaltına alınan adam hakkındaki suçlamaları kabul etti.

KAMERAYA KAYDETTİ

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34 yaşındaki beş çocuk babası Prateep Thongkom tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen adam öğle saatlerinde Suvarnabhumi Havaalanında tutuklandı. 49 yaşındaki adam, toplum içinde uygunsuz davrandığını itiraf etti ve gözaltından serbest bırakılmadan önce 3.000 baht (yaklaşık 1.621 TL) para cezasına çarptırıldı.

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Polis memurları ayrıca, zanlının ülkeye döndükten sonra aynı eylemi tekrar gerçekleştirmesi halinde artık izleneceğini ve vizesinin iptal edileceğini de doğruladı.

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mastürbasyon Tayland cinsel organ

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