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Tekmeler, tokatlar, çığlıklar... Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Alışveriş merkezinde müşteriler birbirine girdi

31.12.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri şehrindeki bir alışveriş merkezinde müşteriler arasında çıkan kavga sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sözlü bir şekilde başlayan kavga kısa sürede arbedeye dönüştü. Alışveriş merkezinde bulunan diğer müşterilerin cep telefonu kamerasına kaydettiği anlara ilişkin olarak polis soruşturma başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missiouri şehrindeki bir alışveriş merkezinde müşteriler arasında başlayan kavga şiddetini arttırdı. Tekme, tokat ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada müşteriler çevresinde gördükleri eşyalarla birbirlerine saldırdı. Alışveriş yapanlar ve mağaza çalışanları kavga edenleri ayırmak istedi ancak girişimleri başarılı olamadı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA İZLENDİ

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Polis savaş alanını anımsatan kavgaya 10 ile 25 kişinin karıştığını sayının kesin olarak bilinmediğini söyledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ise 11.5 milyon izlenmeye ulaştı. Mağaza çalışanları ise daha önce bu denli büyük bir kavgaya tanık olmadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kavga

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