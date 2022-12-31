Tekmeler, tokatlar, çığlıklar... Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Alışveriş merkezinde müşteriler birbirine girdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missiouri şehrindeki bir alışveriş merkezinde müşteriler arasında başlayan kavga şiddetini arttırdı. Tekme, tokat ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada müşteriler çevresinde gördükleri eşyalarla birbirlerine saldırdı. Alışveriş yapanlar ve mağaza çalışanları kavga edenleri ayırmak istedi ancak girişimleri başarılı olamadı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA İZLENDİ

Polis savaş alanını anımsatan kavgaya 10 ile 25 kişinin karıştığını sayının kesin olarak bilinmediğini söyledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ise 11.5 milyon izlenmeye ulaştı. Mağaza çalışanları ise daha önce bu denli büyük bir kavgaya tanık olmadıklarını ifade etti.