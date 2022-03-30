Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Görenler şoke oldu! İki başlı ve üç kollu doğan bebek herkesi şaşırttı

Görenler şoke oldu! İki başlı ve üç kollu doğan bebek herkesi şaşırttı

30.03.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir hastanede nadir görülen bir disefalik parapagus vakası herkesi şaşkınlığa uğrattı. Indore adı verilen bir bebek iki başlı ve üç kollu olarak dünyaya geldi. Doktorları ve ebeveynlerini şaşkına uğratan bebek için ameliyat planlanması yapılacağını ve genel olarak hayat riskinin bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Görenler şoke oldu! İki başlı ve üç kollu doğan bebek herkesi şaşırttı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Ratlam kasabasında bir hastanede şok edici bir doğum gerçekleşti. Bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen çift, doğum sırasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Shaheen Khan ve kocası Sohail,ikiz bebek bekliyorlardı ancak onun yerine iki başlı ve üç kollu olarak bedenlerinden birbirlerine yapışık ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Dört kollu ve dört bacaklı doğan bebek Hindistan’da popüler oldu! Görenler inanamadıDört kollu ve dört bacaklı doğan bebek Hindistan’da popüler oldu! Görenler inanamadı

GENELLİKLE ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR AMA...

1

İki bebeğin gövdeden yapışık olarak doğduğu vakalar tıp dünyasında genellikle disefalik parapgus şeklinde isimlendiriliyor. India Today gazetesinin haberine göre, disefalik parapgusla doğan bebeklerin doğumu genellikle ölümle sonuçlanıyor.

2

Doğumu gerçekleştiren Dr. Lahoti, "Bu tür vakalar nadirdir ve özellikle ilk günlerde bebeklerin durumu belirsizliğini korumaktadır. Bundan dolayı müşahede altında tuttuk. Hastaya herhangi bir ameliyat planlamadık” ifadelerini kullandı. Dr. Lahoti aynı zamanda önümüzdeki birkaç günün bebeğin ameliyat gerekip gerekmediğini anlamak için hayati önem taşıdığını söyledi.

Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey kız kardeşiyle aldattı! Cinsel ilişki videolarını ifşa ettiÜvey kız kardeşiyle aldattı! Cinsel ilişki videolarını ifşa etti
Balıklara yem ettiler! Suçunun ne olduğunu kimse bilmiyorBalıklara yem ettiler! Suçunun ne olduğunu kimse bilmiyor
Açık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk ettiAçık ilişki yaşamaya karar verdiler! Yenisi için terk etti
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Gören bir daha baktı! Hem mini hem de sırtı tamamen açık

Gören bir daha baktı! Hem mini hem de sırtı tamamen açık

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Seksi elbisesiyle açıkladı! İç çamaşırsız dekoltesi olay oldu

Seksi elbisesiyle açıkladı! İç çamaşırsız dekoltesi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.