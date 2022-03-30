Görenler şoke oldu! İki başlı ve üç kollu doğan bebek herkesi şaşırttı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Ratlam kasabasında bir hastanede şok edici bir doğum gerçekleşti. Bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen çift, doğum sırasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Shaheen Khan ve kocası Sohail,ikiz bebek bekliyorlardı ancak onun yerine iki başlı ve üç kollu olarak bedenlerinden birbirlerine yapışık ikiz bebekleri dünyaya geldi.

GENELLİKLE ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR AMA...

İki bebeğin gövdeden yapışık olarak doğduğu vakalar tıp dünyasında genellikle disefalik parapgus şeklinde isimlendiriliyor. India Today gazetesinin haberine göre, disefalik parapgusla doğan bebeklerin doğumu genellikle ölümle sonuçlanıyor.

Doğumu gerçekleştiren Dr. Lahoti, "Bu tür vakalar nadirdir ve özellikle ilk günlerde bebeklerin durumu belirsizliğini korumaktadır. Bundan dolayı müşahede altında tuttuk. Hastaya herhangi bir ameliyat planlamadık” ifadelerini kullandı. Dr. Lahoti aynı zamanda önümüzdeki birkaç günün bebeğin ameliyat gerekip gerekmediğini anlamak için hayati önem taşıdığını söyledi.



