Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”

Hindistan’da 14 Ocak tarihinde doğan bir buzağı fiziksel özellikleri nedeniyle ülkede gündem olmayı başardı. Çiftlik sahibi Neeraj Chande, ahırın kapısını açtığında üç gözlü ve dört burun delikli bir buzağıyla karşılaştı. Doğum tarihinin dini açıdan önemli bir güne denk gelmesi ve diğerlerinden farklı özellikleri sebebiyle çiftlik sahibi Chandel, buzağının Hindu Tanrısı Shiva’nın ruhuna sahip olduğunu iddia ediyor.

İNSANLAR GÖRMEK İSTİYOR

Buzağının doğum haberinin tüm ülkede yayılmasından sonra Hindistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayanlar bu buzağı görmek için çiftliğe akın etti. Üç gözü ve dört burun deliği bulunan buzağının kuyruğu da örgü şeklinde.

KÖYLÜLER MUCİZE OLARAK GÖRÜYOR

Hint haber ajansı ANI'ye konuşan köylü Neelkumar Verma, "Daha önce hiç 3 gözlü bir buzağı görmemiştim. Bizim inanışlarımıza göre o ilahi bir varlık. O Lord'un kendisinin bir reenkarnasyonu" dedi.

Garip doğum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen hayvan sahibi Neeraj Chandel ise, "Hayvanın ilk başta yaralandığını zannettik ancak öyle değilmiş. Sağlık raporu temiz çıktı. Şu anda çok iyi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.



