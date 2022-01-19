Dört kollu ve dört bacaklı doğan bebek Hindistan’da popüler oldu! Görenler inanamadı

Hindistan'da Sadar Hastanesi'nde gerçekleşene doğum ülkenin gündemine yerleşti. Dört kol ve bacakla doğan bebeğin Tanrı’nın enkarnasyonu olduğuna inanan yerel halk, dini nedenlerle durumu açıklamaya çalıştı. Henüz cinsiyeti açıklanmayan bebek kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı.

DOKTORLAR BİLİMSEL AÇIKLAMALAR YAPTI

Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonların bebeğin dört kol ve dört bacakla dünyaya gelmesini tetiklediğini belirtti.

Doktorların tüm açıklamalarına rağmen bebeğin bu şekilde dünyaya gelmesini ilahi bir nedene bağlayan halk, yenidoğan bebeğin Lord Ganesha'nın ruhunu taşıdığına inanıyor. Hatta bebeğin ayrıcalıklı olarak dünyaya gelen ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.

HEDİYELERLE GELDİLER

Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri bebeğe adayarak, ailesine teslim etti. Aynı zamanda bu ilahi durumun törenle kutlaması gerektiğini savundu.



