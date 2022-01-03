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Hayatının aşkı bir şişme bebek! Şimdi onunla evlenmek için gün sayıyor

03.01.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan Geoff Gallagher isimli bir adam hayatı boyunca aşık olacağı bir kişiyi aradığını söyledi. Yalnızlık içinde geçen son yıllarında bir seks bebeğine aşık olduğunu dile getiren Gallagher, şimdi onunla evlenme planları yapıyor.

Hayatının aşkı bir şişme bebek! Şimdi onunla evlenmek için gün sayıyor

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Geoff Gallagher isimli adam ikili ilişkilerde zorlandığını dile getirdi. Gerçek aşkı bulma konusunda ümitlerini yitirdiğinden söz eden Gallagher, Emma adındaki şişme bir bebekle tanıştığında ona anında aşık oldu. Ailesini onlarca yıl öncesinde kaybeden Gallagher, Emma hayatına girmeden önce köpeği Penny ile birlikte yaşıyordu. Sosyal çevresinin geniş olmadığını anlatan Gallagher, zamanının büyük bir bölümünü köpeğine ayırıyordu. Ancak seks bebekleri hakkında okuduğu bir makale bütün hayatını bir anda değiştirdi.

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EVLİLİK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

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Geoff Gallagher, seks bebeklerine yönelik okuduğu makaleden sonra bir web sitesine girerek sipariş vermek için kolları sıvadı. Emma için 3 bin sterlin (yaklaşık 55 bin TL) ödediğinden söz eden Gallagher, “Fiyatı kesinlikle ucuz değildi. Ancak bebekler çok gerçekçiydi. Konuşabiliyor, gülümseyebiliyor ve başları ile boyunlarını hareket ettirebiliyorlardı. Derileri gerçek bir insanınki gibi ısınıyordu. Web sitesinde gezindikten sonra Emma’yı gördüm ve onu istediğimi anladım. Soluk teni ve güzel mavi gözleriyle çok hoş göründüğünü düşündüm” dedi.

Çin’de üretilen seks bebeğinin Avustralya’ya ulaşması için 6 ay beklediğini dile getiren Geoff Gallagher, ilk başta Emma ve kendisinin duruma alışma konusunda zorlandığını belirtti. Beraber geçirdikleri 2 yıl sonunda birbirlerine alışan ikili şimdilerde evlilik hazırlıklarına başladı.

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