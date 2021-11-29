İnekle öpüştükten sonra evlendi! Kocasının reenkarnasyonu olduğuna inanıyor

Kamboçya’da hayatını devam ettiren bir kadın, inekle öpüştükten sonra onunla evlendi ve hayvanın aslında ölü kocasının reenkarne olmuş halini taşıdığına ikna oldu. Hang, bu ineğin ölen eşiyle aynı karakterlere sahip olduğunu iddia ediyor. Düğüne dair herhangi bir bilgi vermeyen Hang, birkaç köylüyle beraber küçük bir tören düzenlediklerini belirtti.

“KOCAM YENİDEN DOĞDU”

Hang, saçını ve boynunu yalayarak kendisine sevgi gösteren bu ineğin kocasının ruhunu taşıdığını düşünüyor. Hang bu durumu ilginç bulanlar için, “İneğin benim kocam olduğuna inanıyorum. Çünkü ne yaparsa yapsın tam olarak kocamın hayattayken yaptığı gibi” diyerek açıkladı.

OĞLU DA DESTEK VERİYOR

Kocasının ineğin bedeninde yeniden doğduğunu söyleyen Hang’in oğlu da annesine destek veriyor. Babasının ruhunu hayvanın içinde hissedebildiğini dile getiren Hang’in oğlu, büyükbaş hayvanın başına bir şey gelmemesi için büyük bir özen gösterdiklerini dile getirdi.

Anne Hang ise kendi ölümünden sonra çocuklarına ineğe bakmalarını vasiyet etti ve ineğe kendi babalarına duydukları saygıyı göstermelerini istedi. İneği satmalarını kesinlikle yasaklayan anne, ineğe kötü davranılmamasını ve vefat etmesi durumunda bir insanla aynı cenaze töreni düzenlemelerini de vasiyetine ekledi.



