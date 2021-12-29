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Hindistan’da dünyaya gelen insan yüzlü keçi görenleri hayrete düşürdü

29.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan Shankar Das isimli çiftçi, ahıra girdiğinde doğum yapan keçisinin yavrusunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hamile olan keçisi insan yüzlü bir oğlak dünyaya getirdi. Çiftçi, köy halkının küçük keçiyi görmek için evlerine akın ettiğini dile getirdi.

Hindistan’da dünyaya gelen insan yüzlü keçi görenleri hayrete düşürdü

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Dhaolai Vidhan Sabah bölgesindeki Gangapur köyünde çiftçilik yapan Shankar Das, keçisinin doğum yapmasıyla yaki ilginç bir olay yaşadı. Keçisinin hamilelik döneminde her şeyin normal bir şekilde ilerlediğini dile getiren Shankar, doğumda yavrunun yüzünü gördüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadı.

KÖYLÜLER EVİNE AKIN ETTİ

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Das, keçisinin dünyaya gelmesinden sonra köylülerin oğlağı görmek için evine akın ettiğini belirtti. Çiftçi Das, minik oğlağı görenlerin büyük şok yaşadığını ve herkesin kendisine bu durumun nasıl gerçekleştiği yönünde sorular sorduğunu ifade etti.

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FAZLA YAŞAMADI

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Anne keçinin ikinci kez doğum yaptığını ve bu doğum sırasında insan yüzlü oğlağın dünyaya geldiğini söyledi. Çiftçi Shankar Das, yavrunun henüz gelişmeden doğması nedeniyle fazla yaşamadığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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