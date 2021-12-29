Hindistan’da dünyaya gelen insan yüzlü keçi görenleri hayrete düşürdü

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Dhaolai Vidhan Sabah bölgesindeki Gangapur köyünde çiftçilik yapan Shankar Das, keçisinin doğum yapmasıyla yaki ilginç bir olay yaşadı. Keçisinin hamilelik döneminde her şeyin normal bir şekilde ilerlediğini dile getiren Shankar, doğumda yavrunun yüzünü gördüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadı.

KÖYLÜLER EVİNE AKIN ETTİ

Das, keçisinin dünyaya gelmesinden sonra köylülerin oğlağı görmek için evine akın ettiğini belirtti. Çiftçi Das, minik oğlağı görenlerin büyük şok yaşadığını ve herkesin kendisine bu durumun nasıl gerçekleştiği yönünde sorular sorduğunu ifade etti.

FAZLA YAŞAMADI

Anne keçinin ikinci kez doğum yaptığını ve bu doğum sırasında insan yüzlü oğlağın dünyaya geldiğini söyledi. Çiftçi Shankar Das, yavrunun henüz gelişmeden doğması nedeniyle fazla yaşamadığını anlattı.



