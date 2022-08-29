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İnsanlar köşeye çekip sevgilin arkadaşını öpüyor diye uyarıyor! İşin aslı ise bambaşka...

29.08.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yıldır bir arada olan ve çok eşli ilişki yaşamalarıyla zaman zaman gündeme taşınan ABD'den Jess ve Stephen Demarco, şimdi de çok eşli ilişki yaşamanın nasıl bir deneyim olduklarını paylaşarak dikkatleri üzerlerine topladılar.

İnsanlar köşeye çekip sevgilin arkadaşını öpüyor diye uyarıyor! İşin aslı ise bambaşka...

30'lu yaşlarında olan ve ilişkilerinin tadını çıkaran çift, Jess'in biseksüel olduğunu keşfetmesinin ardından böyle bir ilişki dinamiğini tercih etti. Ancak bu durum Stephen için de oldukça keyifliydi ki çift, ilişkilerine üçüncü bir kişiyi dahil ettiler.

HER ZAMAN KOLAY DEĞİL

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Zaman zaman kız arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktıklarında yaşadıklarını anlatan çift, meraklı yabancılarla yaşadıkları bazı deneyimlerini aktardı. Bu da çok eşli ilişki deneyiminin, kulağa hoş gelse de her zaman çok kolay olmadığını ortaya çıkardı.

GÖZLER ÜZERLERİNDE

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Herhangi bir mekana gittiklerinde hep gözleri üzerlerinde hissetiklerini anlatan ikili sık sık insanların onları izlediğinden şikayet etti. Jess, çoğu zaman birilerinin onu kenara çekip erkek arkadaşının arkadaşını öptüğünü söyleyerek uyardığını anlattı. Bazen de kız arkadaşıyla ikisini yalnız sanıp rahatsız eden erkekler olduğunu anlatan Jess, bir içki ısmarlamak ya da flört etmek için ne kadar ısrarcı olduklarından bahsetti.

MUTLULAR

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Meraklı yabancılara rağmen, çift, kimsenin dışlanmış hissetmemesi için üçlü olarak çıkmaktan mutlu. Bu şekilde kıskançlıktan kaçınmaya çalıştıklarını anlatan çift, bu ilişkinin temelinin ikisinin birlikteliği olduğunu ve gerisinin de doğal bir akışta şekilleneceğini düşündüklerini söyledi.

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