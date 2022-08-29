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Fantezinin sonu kabus oldu! Anüsüne sıkışan o şeyi çıkarabilmek için ameliyat olmak zorunda kaldı

29.08.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caitlin Savage isimli genç kadın, ünlü şarkıcı Jay-Z tarafından başlatılan '99 sorun' başlıklı bir trende katılarak garip bir anısını paylaştı. Erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği esnada yaşanan bir olay nedeniyle hastanelik olan Caitlin, yaşadıklarını anlattığı TikTok paylaşımıyla büyük ilgi topladı.

Fantezinin sonu kabus oldu! Anüsüne sıkışan o şeyi çıkarabilmek için ameliyat olmak zorunda kaldı

''Hayatımın en kötü günü. Günün dersi şu: Onu bunu olur olmadık yerlere sokmayın'' açıklamasıyla paylaştığı video ile 351.000'den fazla görüntülenme alan genç kadın, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girerken anüsünün derinliklerinde sıkışıp kalan seks oyuncağının cerrahi olarak çıkarılması gerektiğini anlayınca yaşadığı şoku anlattı.

BAŞARAMADI

PROBLEM

Olaya ilişkin röntgen görüntülerini ve hastane anılarını bir video haline getirip paylaşan Caitlin, takipçilerinin merakı üzerine olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Seks esnasında vibratörün anüsüne sıkıştığını anlayınca, klozette dakikalarca oturmaktan kayganlaştırıcı kullanmaya kadar birçok yöntemi denese de çıkarmayı başaramadığını çünkü çok derinde kaldığını söyledi.

GERİ ALMADI

RÖNTGEN2

Hal böyle olunca, utanç verici olduğunu düşünse de hastaneye gitmesi gerektiğini anladı. Utana sıkıla durumu doktorlara anlatmasının ardından, operasyon gerektiği ortaya çıktı. Ameliyatın ardından doktorlar siyah bir torba içinde seks oyuncağını getirip onu geri isteyip istemediğini sordular. Caitlin ise hayır deyip teşekkür ettiğini anlattı.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Birçok takipçisi durumu oldukça komik buldu ve yorumlarda olayı tiye alarak şakalaştılar. Bir kullanıcının Caitlin'in içini rahatlatmak için yaptığı yorum ise dikkat çekti. Şöyle diyordu: "Seni daha iyi hissettirecekse annem röntgen biriminde çalışıyor ve daha önce anüsüne yuvarlak kapı kolu takılmış bir çocuk görmüş."


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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