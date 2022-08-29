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  4. Balayında karısını bırakıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayında karısını bırakıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

29.08.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki Paul Turovsky, bir fuhuş operasyonu kapsamında polisler tarafından tutuklandı. Tampa'da yeni evlendiği eşiyle balayı için kaldığı otel odasından çıkıp, seks işçisiyle buluşmak için gittiği bir başka otelde yakalan genç adam, herkesi şaşkına çevirdi.

Balayında karısını bırakıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Serbest çalışan bir işletme müdür olan Turovsky, polisler tarafından yerleştirilmiş, genç kızlar ve erkekleri pazarlayan tuzak bir ilana cevap vermiş ve para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için aslında gizli bir görevli olan seks işçisiyle görüşmeyi kabul etmişti. Otele varır varmaz tutuklanan yeni evli genç adam, fuhuş ve fuhuşa teşvikle suçlandı.

SEKİZ KİŞİYİ KURTARDILAR

Evliliğinin devam edip etmeyeceği bilinmeyen Turovsky de dahil olmak üzere 176 kişinin tutuklandığı operasyonda, amacın insan kaçakçılığına karışan ve seks işçilerini teşvik eden suçluları bulmak olduğu açıklandı. Ekipler, operayon kapsamında geçen yıldan bu yana sekiz insan kaçakçılığı kurbanının kurtarıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
seks işçisi
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