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Böyle romantik hediye görülmedi! Kız arkadaşına hediye ettiği el yapımı robotun yaptığı şey...

27.08.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebony Frondy isimli genç kadın, TikTok hesabında yaptığı paylaşımıyla büyük ilgi gördü. Kaynak ustası erkek arkadaşı Rory'nin kendisi için hazırladığı el yapımı hediyenin bir videosunu paylaşan genç kadın, onun nasıl çalıştığının gösterince izleyenler şaşkına döndü.

Böyle romantik hediye görülmedi! Kız arkadaşına hediye ettiği el yapımı robotun yaptığı şey...

427.000'den fazla beğeni alan videoya, "Romantizmin öldüğünü kim söyledi? Erkek arkadaşım bana bunu iş yerinde yaptı..." şeklinde not düşen genç kadın, el yapımı oyuncağın nasıl çalıştığını gösterdi.

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MASTÜRBASYON YAPIYORDU

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Küçük metal bir adam olan bu hediyenin mahareti karşısında, Frondy'nin takipçilerinin nutku tutuldu. Çünkü şapkası, gözlükleri ve bir penisi olan bu el yapımı küçük adam, kolunu kıpırdatarak mastürbasyon yapıyordu.

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SEMPATİ KAZANDI

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Birçok kullanıcı, hızla yorumlar kısmına koştu. Mastürbasyon yapan bu küçük metal adam herkesin sempatisini kazanmıştı. Kimileri hediyeyi oldukça komik bulurken, kimileri de Frondy gibi bunun tuhaf ve romantik bir hediye olduğunu düşündü ve erkek arkadaşı Rory'ye övgüler yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon tiktok
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