Karısına başka bir erkeğin spermlerinin enjekte edildiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Cleveland eyaletinde yaşayan Jeanie ve John Mike çifti çocuklarının olmaması üzerine tüp bebek tedavisi yaptırmaya karar verdi. 1991 yılında bir hastanenin tüp bebek servisine başvuran çift, tedaviye başladı ve kısa sürede çocuk sahibi oldu. Ancak aradan geçen 31 yılın sonunda çift hiç beklemedikleri bir haber aldı.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Çocuklarının 31. yaş gününde soy ağacını öğrenmesi için DNA testi kiti hediye eden aile büyük bir şok yaşadı. Çünkü baba John ve kızı Jessica arasındaki genler uyuşmuyordu. Baba-kız biyolojik olarak baba ve kız değildi. Jessica isimli kız, 31 yıl boyunca babası olarak bildiği kişinin aslında biyolojik babası olmadığını öğrendi.

HASTANE HATASINI KABUL ETTİ

Tüp bebek tedavisinin yapıldığı hastane ile iletişime geçen aile spermlerin karıştığını öğrendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada işlem sırasında John Mike’in spermlerinin yerine İtalyan bir erkeğin spermlerinin naklediği ifade edildi. Olayın ardından harekete geçen Mike çifti, hastaneye dava açtı. Jessica ise biyolojik babasının kimliğini öğrenmek için hastaneden hasta kayıtlarını istedi.



