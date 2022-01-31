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Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı, görenler inanamadı

31.01.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bir anne, 3 yaşındaki kızını çevresindekilerin gözlerinin önünde hayvanat bahçesinin korkuluklarından aşağıya ayıların önünde attı. Ayının yaklaşıp kokladığı küçük kız hayvanat bahçesi personeli tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı, görenler inanamadı

Özbekistan’ın Taşkent şehrindeki bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Çevredeki görgü tanıklarının ifadesi üzerine bir anne 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki korkuluklardan ayıların bulduğu alana doğru ittirdi. Ziyaretçilerin dehşet içinde izlediği olaya güvenlik kamerasına yansıdı.

AYI YAKLAŞIP SADECE KOKLADI

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Dailymail'in haberine göre; hayvanat bahçesinde Zuzu olarak adlandırılan ayı, aşağıya düşen küçük kızın yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Daha sonra çocuktan yavaşça uzaklaşan ayının ardından olaya personel müdahale etti. 6 personelin ayıların bulunduğu kafese girmesinden sonra küçük kız dışarı çıkartıldı.

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“NEDENİ BELİRSİZ”

Olayla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesinin sözcüsü, "Genç kadın, küçük bir kızı tüm ziyaretçilerin gözü önünde ayının yaşam alanına attı. Sebebinin ne olduğu tamamen belirsizdi. Ziyaretçiler ve personelimiz onu durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar." dedi.

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

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Son anda kurtarılan küçük kız, yüksekten atıldığı için geçirdiği kafa travması ve ağır korku nedeni ile tedavi altına alındı. Dehşet veren olayın ardından anne gözaltına alındı. Çocuğunu ayının önüne atan annenin suçlu bulunması halinde cinayete teşebbüsten 15 yıla kadar hapis cezası alması ihtimali konuşuluyor.

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Özbekistan
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