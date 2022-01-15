Hamile kalmak için uğraştı! Bebeğinin babasının gerçek kimliğini öğrenince çocuğunu sokağa attı

Japonya'da ismini açıklamak istemeyen bir çocuk annesi kadının yaşadıkları şaşkınlık verdi. İkinci çocuğunu dünyaya getirmek isteyen kadın eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hamile kalamayınca sosyal medyadan yeni bir baba adayı buldu. Eşiyle yeni baba adayı üzerinde anlaşma sağlayan kadın, üniversite mezunu ve oldukça kültürlü Japon bir adamla tanıştı. İkili farklı zaman dilimlerinde defalarca kez cinsel birliktelik yaşadı ve kadın sonunda hamile kaldı.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE TEPKİ ŞAŞIRTTI

Japon kadın hamileliğinin ilerleyen günlerinde biyolojik babanın söylediği yalanları keşfetmeye başladı. Sperm donörü olan adam üniversite mezunu değildi. Üstelik Japon değil Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Öğrendiklerinden sonra derin br şaşkınlık ve üzüntü yaşayan kadın, çocuğunu aldırmak istedi. Ancak kürtaj için belirlenen yasal süre dolmuştu.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bebeği doğurduktan sonra sokağa atan kadın, kendisine yalan söyleyen biyolojik babaya 2.5 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Yaşananların ardından ise kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Çocuk hakları aktivisti Mizuho Sasak ise bebeğe bir nesne gibi davrandığını belirttiği kadına tepki gösterdi.



