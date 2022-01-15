Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hamile kalmak için uğraştı! Bebeğinin babasının gerçek kimliğini öğrenince çocuğunu sokağa attı

Hamile kalmak için uğraştı! Bebeğinin babasının gerçek kimliğini öğrenince çocuğunu sokağa attı

15.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın, yeniden çocuk sahibi olmak istedi. Eşinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hamile kalamayan kadın çareyi başka bir baba adayı aramakta buldu. Eşiyle bu durumla ilgili anlaşan kadın sonunda hamile kaldı ancak biyolojik babanın gerçek kimliğini öğrenen kadın bebeğini sokağa attı.

Hamile kalmak için uğraştı! Bebeğinin babasının gerçek kimliğini öğrenince çocuğunu sokağa attı

Japonya'da ismini açıklamak istemeyen bir çocuk annesi kadının yaşadıkları şaşkınlık verdi. İkinci çocuğunu dünyaya getirmek isteyen kadın eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hamile kalamayınca sosyal medyadan yeni bir baba adayı buldu. Eşiyle yeni baba adayı üzerinde anlaşma sağlayan kadın, üniversite mezunu ve oldukça kültürlü Japon bir adamla tanıştı. İkili farklı zaman dilimlerinde defalarca kez cinsel birliktelik yaşadı ve kadın sonunda hamile kaldı.

Mahkemeden şaşırtan karar! İşini sıkıcı bulduğu için şirkete dava açan çalışan binlerce euro tazminat kazandıMahkemeden şaşırtan karar! İşini sıkıcı bulduğu için şirkete dava açan çalışan binlerce euro tazminat kazandı

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE TEPKİ ŞAŞIRTTI

Japon kadın hamileliğinin ilerleyen günlerinde biyolojik babanın söylediği yalanları keşfetmeye başladı. Sperm donörü olan adam üniversite mezunu değildi. Üstelik Japon değil Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Öğrendiklerinden sonra derin br şaşkınlık ve üzüntü yaşayan kadın, çocuğunu aldırmak istedi. Ancak kürtaj için belirlenen yasal süre dolmuştu.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bebeği doğurduktan sonra sokağa atan kadın, kendisine yalan söyleyen biyolojik babaya 2.5 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Yaşananların ardından ise kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Çocuk hakları aktivisti Mizuho Sasak ise bebeğe bir nesne gibi davrandığını belirttiği kadına tepki gösterdi.

Kapanma mağduru oldu! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldıKapanma mağduru oldu! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağını görünce inanamadı! İsrailli model Yael Cohen Aris, dava açmaya hazırlanıyorKendisine benzeyen cinsel ilişki oyuncağını görünce inanamadı! İsrailli model Yael Cohen Aris, dava açmaya hazırlanıyor
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yaptıkları yetmedi! Görenler şaşıp kaldıYaptıkları yetmedi! Görenler şaşıp kaldı
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

“Çocuklar var” diye uyardılar! Bluzunu indirip göğüslerini açtı

“Çocuklar var” diye uyardılar! Bluzunu indirip göğüslerini açtı

Bir de annesini görün! “Güzelliği annesinden geçmiş”

Bir de annesini görün! “Güzelliği annesinden geçmiş”

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

“Sosyal medya sahte” dedi! Doğal halini görenler tanıyamadı

“Sosyal medya sahte” dedi! Doğal halini görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.