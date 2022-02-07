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Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

07.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hukuk öğrencisi ve model olan Giulie, dış görüntüsü nedeniyle çoğu zaman sert yorumlara maruz kaldığını dile getirdi. Güzel ve sarışın olduğu için insanların kendisine önyargı ile yaklaştığını ifade eden Giulie, çoğu kişinin hukuk okuduğunu bilmediğini söyledi. Sosyal medyadan yapılan sert yorumlara cevap veren Giulie, dış görünüşünden dolayı kişilerin yargılanmaması gerektiğini savundu.

Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

24 yaşındaki hukuk öğrencisi ve fitness modeli sosyal medyadan kendisine yönelik olarak yapılan olumsuz eleştirilere sert cevap verdi. Genellikle hem zeka hem de güzelliğin bir arada bulunamayacağını iddia edenlerin aksine Giulie, “Görünüşümden dolayı insanların beni küçümsediği fikrini yıkmak için uğraşmak beni mutlu etti. Hem eğitimli hem de güzel olabileceğimi bir arada kanıtlamak istedim. İnsanların beni küçümsediğini gördükçe daha fazla hırslanarak hedeflerime ulaşmak için çabalıyorum” dedi.

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“TAMAMEN YÜZEYSEL DÜŞÜNÜYORLAR”

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Kişilerin birbirlerini tanımadan sadece dış görünüşleri üzerinden ortaya attıkları yargıları yıkmanın kendisi için önemli olduğundan söz eden Giulie, “ Dışarıdan iyi göründüğünde genellikle yüzeysel olduğunu düşünüyorlar. Ama tanıdıkları zaman aslında daha önce keşfedilmemiş bir cevher olduğunu da anlıyorlar. İnsanların benim ya da hayatım hakkında kötü konuşmaya başladıklarında artık büyümediklerini fark ediyorum. Hem hukuk okuyorum hem de sosyal medyada içerik üretecek kadar bakımlıyım” diye konuştu.

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İnsanların toplumsal normlar çerçevesinde diğer kişilerin düşündüklerinden çok daha fazlasını taşıdıklarını bilmeleri gerektiğini ifade eden Giulie, “Kendinize güvenin. Siz bir şeyi başarmak istediğinizde önünüzde kimse duramaz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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