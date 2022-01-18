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Playboy modeli Elizabeth Marie Chevalier itiraf etti: Çok güzel olduğum için erkekler korkuyor

18.01.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy modeli Elizabeth Marie Chevalier, ikili ilişkilerde şansının iyi gitmediğini ve bir erkek arkadaş bulmak konusunda umutsuz olduğunu dile getirdi. İlişkilerindeki başarısızlıkları ünlü isim, güzelliğine ve erkeklerin kariyerini korkunç bulmasına bağladıklarını söyledi.

Playboy modeli Elizabeth Marie Chevalier itiraf etti: Çok güzel olduğum için erkekler korkuyor

San Diego’da yaşayan 27 yaşındaki model, ünlü dergilerin kapaklarında boy gösteriyor ve milyonlarca sosyal medya takipçisine sahip. Bir önceki ilişkisinin 6 ay öncesinde bittiğini dile getiren model, artık aşkı bulmak konusunda umutsuzluk yaşadığını söyledi. Kariyerinin büyüleyici güzelliğiyle birleştiğinde erkekler için korkutucu bir hal aldığını ifade eden Chevalier, kendisinin bir ödül olarak görüldüğünü ve erkeklerinin ilk aşamada oyunu kazanmak için onunla ilgilendiklerini itiraf etti. Potansiyel sevgili adayının özelliklerinden bahsetmeyi ihmal etmeyen Chevalier, kriterleri arasına uzun boylu, esmer, yakışıklı ve yeşil gözlü bir adayı koydu.

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“GÖRÜNÜŞÜME GÖRE KARAR VERİYORLAR”

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Hayatı boyunca güzelliğinin hem iyi hem de kötü yanlarını yaşadığını anlatan Chevalier, “İnsanlar genellikle görüşüme göre kişiliğim hakkında ani kararlar veriyorlar. Sadece erkekler değil, kadınlar da benimle anlamsız bir yarış içerisinde. Beni tanısalar ne kadar sevecen bir insan olduğumu anlarlar” dedi.

Arkadaşlık ilişkilerinde de sorunlar yaşadığını ifade eden Chevalier, “Sanırım kadınlar beni kıskanıyorlar. Yeni kadın arkadaşlar edinmekte zorlanıyorum ama neyse ki beni yıllardır tanıyan ve güvenebileceğim çok sağlam bir kız arkadaşım var” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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