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Herkesi şaşırttı! Birlikte olduğu erkeklerin penisini ölçmek için koluna cetvel dövmesi yaptırdı

04.02.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan model Tracy Kiss, 70’den fazla dövmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dövmelerinin hayatının bir parçası olduğunu dile getiren Kiss, bileğinde bulunan bir dövmesinin anlamını söylediğinde büyük şaşkınlık yarattı. Kiss, bileğinde cetvel bulunduğunu ve birlikte olduğu erkeklerin penisini ölçmek için bu cetveli kullandığını söyledi.

Herkesi şaşırttı! Birlikte olduğu erkeklerin penisini ölçmek için koluna cetvel dövmesi yaptırdı

Sosyal medyanın popüler modellerinden Tracy Kiss, son yaptırdığı dövmesiyle kullanıcıların ilgi odağı olmayı başardı. Vücuduna 72. dövmesini yaptıran Kiss, bu sefer oldukça farklı bir tasarım seçti. Kiss, penis boyutlarını ölçmek için serçe parmağından dirseğine kadar uzanan bir cetvel yaptırdı. Noktalardan oluşan dövmesini sevdiğini dile getiren Kiss, “Hayatımın her alanında bana yararlı olacağını biliyorum” dedi.

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SOSYAL MEDYA ŞOKE OLDU

kapak cetvel

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kiss’in fikrini yaratıcı bulduklarını ve daha önce kimseda karşılaşmadıkları bir dövme olduğunu söyledi. Dövmesinin kendi fikri olduğunu dile getiren 34 yaşındaki model, “Bu dövmeyi kişileri yargılamak ya da kıyaslamak için yaptırmadım. Bu deyatı bilmek beni heyecanlandırıyor. Doğru ya da yanlış; daha iyi veya daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen rahat hissetmekle ilgili” dedi.

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Dövmesini yapan sanatçının ilk olarak şaşırdığını dile getiren Kiss, “Serçe parmağımdan dirseğime kadar uzanan bir mezura yaptırmak istediğimi söylediğimde sanatçı bir kaşını kaldırdı. Ancak kısa sürede inç cinsinden aralıklı bir ölçüye sahip oldum” diye konuştu.

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sosyal medya
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