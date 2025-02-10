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10 Şubat 2025
10 Şubat 2025

10-16 Ocak haftalık burç yorumları

Astrolojiyi takip edenler dikkat!

Mynet'in Sesi olarak 10-16 Ocak arası haftalık burç yorumlarını sizler için derledik....

Yılın ikinci dolunayı çarşamba günü gerçekleşecek. Hayatımızı değiştirmeye açık bir enerjisi olacak. Şaşıracağımız bizi biraz sarsacak olaylara açık olacağımız bir dolunay. Hayatınız da adım attığınız durumlar sanki hep yarıda kalmış gibi hissediyorsunuz. Mars retro da olacak, şubat sonu bu retro bitecektir. Geçmişten getirdiğiniz olayları artık çözüme kavuşturma zamanı.Kendinizi ve hayatınızı sorguladıktan sonra hayatınızda yeni başlangıçlara hazır olun. Haydi başlayalım...

Koç ve yükselen koç

Dolunayın enerjisi bu hafta üzerinizde olacak. Hedefleriniz ve amaçlarınız değişmeye başlayacak. Hayatınızdan çıkarmak istediklerinizi bu dönem çıkaracaksınız. Bu dolunay ile sevildiğinizi hissetmek, fark edilmek istiyorsunuz. İlişkiniz varsa aşkını canlandırmak isteyecek eğer ilişkin yoksa artık hazırsınız. İşte, evde, arkadaş çevresinde kendi değerinizi anlayacağınız bir dönemdesiniz. İmaj değişiminde biraz dikkat edin.

Boğa ve yükselen boğa

Aile gündeminizde olacak bu hafta. Ev içi dekorasyon yapmak isteyeceksiniz. Aile büyüklerine karşı olan düşünceniz de değişebilir. Çevrenle, işinle, aşkınla,ailenle her şeyle yüzleşeyeceğiniz zor bir döneme giriyorsunuz. Kısa sürecek ama dikkatli olun. Sağlıkla ilgili üreme organlarında yada hormonlarında sıkıntısı olanlar biraz bu dönemde sakin kalmaya çalışın daha kötüye gitmemesi için. Bu zor dönemin bitiminde oldukça güçlü olacaksınız.

İkizler ve yükselen ikizler

Hızlı kararlardan kaçının. İşinizde ve yurt dışı işlerinizde size sürpriz var. Bakış açınız çok değişecek yaptığınız konuşmalar da fark edileceksiniz. Kontrol dışı tüm olaylarla başa çıkabilirsiniz sakin kalın. Hafta sonuna doğru özellikle kariyer odaklı bir haftadasınız. İlişkiniz yoksa daha önce tanıştığınız kişilerden birisi ilişki olarak tekrar gündeminize gelebilir. İlişkiniz varsa küçük tartışmalar olacak ama çözüme kavuşturacaksınız.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç

Geçmişle ilgili uzun zamandır uğraştığınız şeylerle artık uğraşmak istemiyorsunuz. Maddi olarak dikkat edeceğiniz bir dönemdesiniz. Maddi kaynaklarınızı sorgulamaya başlayacaksınız. Geçmişte ne kadar verici olduysanız artık buna dur diyeceksiniz. Yeni bir yengeç geliyor. Bu hafta ödemeler haftası olacak. haftasonu artık çatıştığınız tüm durumları geride bırakacaksınız daha sakin ve yeni bir sen olacaksın. İlişki olarak biraz durun önceliğiniz artık kendiniz olsun bir süre daha.

Aslan ve yükselen aslan

Yıldız nasılsın? Bu hafta sizin haftanız. Gücünüzü ispat edeceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta hareketleriniz çevrenizdekilere bağlı, onların çözüme kavuşturup size alan açması lazım. Hafta sonuna doğru işinizle ilgili ani gelişmeler olabilir. Ben de varım diyebilirsiniz. Ama dikkatli olun. Hayallerin için şansın açık olacaktır. Bu hafta liderliğinizi daha dikkatli ortaya çıkarmanız önemli.

Başak ve yükselen başak

Değişim isteyeceksiniz. Şu ana kadar sizi mutlu eden her şeyi tekrar düşüneceksiniz ve mutlu olmadığınızı düşüneceksiniz. Artık mükemmel olmaya çalışmayın bırakın akışına yaşayın sadece. Finansal açıdan ferahlık gelecek.14 mart sizin için önemli. İlişkinizle ilgili akışa bırakacaksınız. Partnerinize de alan tanıyacaksınız. Önemli bir dönem başlıyor.

Terazi ve yükselen terazi

Dolunay size aşkta şans getirecek. İlişkiniz yoksa geçmişten biri gelebilir.
Aile,çocuklar gündemde olacak. Arkadaşlık çevrenizde değişim isteyeceksiniz. İş hayatınızda değişikler olabilir. Fırsat ve imkanlar açık olacak. İşte şansınız açık. Geçmişle bağlantı olaylar karşınıza çıkabilir.

Akrep ve yükselen akrep

Bu dolunay size iş fırsatları ile gelecek. Rutinlerinizi değiştirmek isteyeceksiniz. Artık size iyi gelecek bir rutin ve yeni iş isteyeceksiniz. Hayatınızın düzeni değişiyor. Aile içinde değişimler, ayrıştırmalar ve konuşmalar olacaktır. İlişkiniz varsa bu hafta konuşacağınız çok şey var.

Yay ve yükselen yay

Bu hafta enerjiniz çok yüksek olacak. Geçmiş bu hafta gündemde. Yüzleşmeler olacaktır sakin kalmaya çalışın. Kaygı ve sağlık sorunları olabilir ama bunları kolay atlatacaksınız. Yeni bir sisteminiz olacak. Hem seyahat hem iş yapacağınız bir dönem her şeye baştan başlamak isteyeceksiniz ve şansınız açık.

Oğlak ve yükselen oğlak

İlişkinizde inatlaşma geçmişte şunu yaptın, bunu yaptın gündeminiz de olacaktır. Maddi olarak yükselmek istiyorsunuz. Beklemediğiniz bir para gelebilir. Hafta sonuna doğru biraz daha sakin ve yumuşak olacaksınız.

Kova ve yükselen kova

Bu hafta konunuz ilişkiler. İsteklerinizi net ifade etmeye başlayacaksınız. Bir ilişkiniz varsa bitebilir yada ağır bir süreçten geçebilirsiniz. İlişkiniz yoksa artık ilişki isteyeceksiniz. Geçmişten biri gelebilir.

Balık ve yükselen balık

Kadersel gelişmeler geliyor. Önemli günler sizi bekliyor. Belirsizlik ve üzüldüğünüz tüm durumlar, olaylar artık geride kalacak. Zor günler artık geride kalmaya başlayacak. Aile içinde, ilişkilerde artık manipülasyonlara maruz kalmayacaksınız. Geliştiğiniz ve akıllandığınız bir dönem geliyor.

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