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Netflix, “Red Notice” filminin devamını geliyor! Müjdeli haberi verdiler

14.01.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen filmleri arasında kabul edilen Red Notice filminin devam serilerinin çekileceği açıklandı. Serinin ikinci ve üçüncü filmleri için çalışmalar başladı.

Netflix, “Red Notice” filminin devamını geliyor! Müjdeli haberi verdiler

Başrollerinde Gal Gadot, Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds'un yer aldığı aksiyon macera filmi Red Notice, Netflix’in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Yayınladığı ilk haftalarda tüm dünyadan seyircisine ulaşan film eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alsa da izleyicisi tarafından beğenilmişti. Deadline’da yer alan habere göre, Netflix filmin devamı üzerine çalışıyor.

Rawson Marshall Thurber tarafından yazılan ve yönetilen Red Notice, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının peşine düşen bir Interpol ajanının, başka bir sanat eseri hırsızı ile iş birliği yapmasını anlatıyordu. Aksiyon ve macera öğelerini komediyle harmanlayan filmin devamı için hazırlıklar başladı.

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Red Notice filminin ikinci ve üçüncü halkasının 2023 tarihinden itibaren gösterimde olması bekleniyor. Henüz oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin bir açıklama yapılmayan devam filmlerinde Gal Gadot, Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds'un yer alması bekleniyor.

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