Don’t Look Up filmi rekora koşuyor! Tüm zamanların en çok izlenen üçüncü Neftlix filmi olmayı başardı

24 Aralık 2021 tarihinde gösterime giren Don’t Loop Up filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Adam McKay tarafından yönetilen başrollerini ise Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’in paylaştığı film dünyayı yok etmek üzere olan bir kuyrukluyıldız konusunda uyarılar yapan bilim insanlarını anlatıyor.

İLK ÜÇE GİRDİ

Eleştirmenleri ikiye bölen ve izleyicinin kafasında soru işaretleri bırakan yapım 27 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde 152.9 milyon saat izlendi. Bu platformda bir haftada ulaşılan en çok izlenme sayısı olduğu ifade edildi. Netflix yapımları arasında en çok izlenen üçüncü film olarak da kayıtlara geçen yapımın önünce Bird Box ve Red Notice yer alıyor.



