Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Don’t Look Up filmi rekora koşuyor! Tüm zamanların en çok izlenen üçüncü Neftlix filmi olmayı başardı

Don’t Look Up filmi rekora koşuyor! Tüm zamanların en çok izlenen üçüncü Neftlix filmi olmayı başardı

08.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Netflix’te yayınlanan Don’t Look Up büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri olmayı başaran Don’t Look Up, bir haftada 152.9 milyon saat izlenerek rekor kırdı ve tüm zamanların en çok izlenen üçüncü Netlix filmi olarak başarısını taçlandırdı.

Don’t Look Up filmi rekora koşuyor! Tüm zamanların en çok izlenen üçüncü Neftlix filmi olmayı başardı

24 Aralık 2021 tarihinde gösterime giren Don’t Loop Up filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Adam McKay tarafından yönetilen başrollerini ise Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’in paylaştığı film dünyayı yok etmek üzere olan bir kuyrukluyıldız konusunda uyarılar yapan bilim insanlarını anlatıyor.

Don’t Look Up filminin yönetmeni Adam McKay’den şaşırtan itiraf! “Meryl Streep’in çıplak sahnesini kabullenemedi”Don’t Look Up filminin yönetmeni Adam McKay’den şaşırtan itiraf! “Meryl Streep’in çıplak sahnesini kabullenemedi”

İLK ÜÇE GİRDİ

1

Eleştirmenleri ikiye bölen ve izleyicinin kafasında soru işaretleri bırakan yapım 27 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde 152.9 milyon saat izlendi. Bu platformda bir haftada ulaşılan en çok izlenme sayısı olduğu ifade edildi. Netflix yapımları arasında en çok izlenen üçüncü film olarak da kayıtlara geçen yapımın önünce Bird Box ve Red Notice yer alıyor.

Don’t Look Up filminin son sahnesinin Meryl Streep’in doğaçlaması olduğunu yönetmeni itiraf ettiDon’t Look Up filminin son sahnesinin Meryl Streep’in doğaçlaması olduğunu yönetmeni itiraf etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2485 yılından geldiğini söyledi! Zaman yolcusu insanlığın geleceğini değiştiren olayı anlattı2485 yılından geldiğini söyledi! Zaman yolcusu insanlığın geleceğini değiştiren olayı anlattı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İkonik filmde rol almak için amcasına yalvarmışİkonik filmde rol almak için amcasına yalvarmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak protestolarıyla ünlendi! “İnsanları teşvik edeceğim...”

Çıplak protestolarıyla ünlendi! “İnsanları teşvik edeceğim...”

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

“Sosyal medya sahte” dedi! Doğal halini görenler tanıyamadı

“Sosyal medya sahte” dedi! Doğal halini görenler tanıyamadı

“2485 yılından geldim” dedi! İnsanlığı değiştiren olay...

“2485 yılından geldim” dedi! İnsanlığı değiştiren olay...

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri şaşkınlık yarattı

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin...”

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin...”

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.