Netflix’in dev bütçeli filmi Red Notice, izlenme listesinde zirveyi zorluyor

Yönetmen ve senarist olarak Rawson Marshall Thurber imzası taşıyan Red Notice, dijital platformda gösterime girmeden önce sınırlı sayıdaki sinema salonunda sunulmuştu. Eleştirmenlerden düşük not alan yapım âdeta gişede çakılmıştı. Yayınlandığı gün en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini alan Red Notice, izlenme listesinde ikinci haftasında yerini garantiledi.

İZLENME PARAMETRELERİ DEĞİŞTİ

Netfliz her hafta İngilizce Film, İngilizce Dizi, İngilizce Olmayan Film, İngilizce Olmayan Dizi gibi dört ayrı kategoride en çok izlenen yapımları ayrıntılı bir şekilde paylaşıyor. İlk 28 günlük izlenme değerleri baz alınan listede, toplam 282 milyon 20 bin saatlik izlenme rakamına ulaşan Bird Box ilk sırada yer aldı. En Çok İzlenen 10 Film listesinin 2. sırasında 231.3 milyon saat izlenmeyle Extraction yer alıyordu. Bu hafta ise, gösterime gireli henüz yalnızca iki hafta olan Red Notice listenin 2. sırasına yükseldi.

RED NOTİCE FİLMİNİN KONUSU

Film, Dwayne Johnson tarafından canlandırılan FBI ajanı John Harley’nin, Ryan Reynolds‘ın hayat verdiği Nolan Booth ile zorunlu bir ortalık kurarak Gal Gadot‘un canlandırdığı The Bishop lakaplı ünlü sanat hırsızını yakalamak için girdikleri mücadeleyi konu ediniyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda The Umbrella Academy’de izlediğimiz Ritu Arya‘nın yanı sıra Chris Diamantopoulos ve Ivan Mbakop da yer alıyor.

Rawson Marshall Thurber filmin yaratım sürecinde Indiana Jones serisinden ve özellikle serinin Raiders of the Lost Ark filminden ilham aldığını söylüyor. Yönetmenin gelecek yapımları arasında Jake Gyllenhaal ve Jessica Chastain‘in başrolünü paylaştığı bilimkurgu filmi The Division bulunuyor.