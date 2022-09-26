Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa çırılçıplak küvet pozuyla olay yarattı! Beden pozitifliğini savunmak istedi ama...

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteren fenomen isim Ariella Nyssa her kadının kendi bedeni içinde güzel olduğunu savunuyor. Güzelliğin sadece sıfır beden üzerinden algılanmasını reddeden Nyssa, büyük beden fenomen kendisine yapılan olumsuz eleştirilere aldırış etmeden vücuduyla barışık olduğunu ve kendisini sevdiğini söyledi. Kadınların güzellik kalıplarının dışına çıktığında dışlandığını ifade eden Nyssa,745 bin Instagram takipçisine cesur bir paylaşım yaptı.

SAKLAMAMAYI SEÇTİ

Güzellik kalıplarına göre kusur olarak kabul edilen selülit, çatlak ve fazla kilolarını büyük bir gururla sergileyen Nyssa, cesur paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı. Diğer kadınların gerçek bedenini görmesini istediğini ve mükemmel olmamanın normal olduğunu belirten Nyssa gönderisine, “Doku insan vücudunu daha güzel yapar” notunu ekledi.

Kadınların gerçek bedenleriyle övünmesi gerektiğini dile getiren Nyssa’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenomen ismin gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Fenomen ismi övenlerin yanı sıra çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma tepki gösterdi.



