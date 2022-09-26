Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Otoyoldaki diğer sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi

Metroya bir arkadaşıyla iç çamaşırıyla binen James sınırları zorlamaya devam ediyor. Bir alışveriş merkezine vücüut boyasıyla kurşun askere dönüşerek giden James, yaka paça dışarı atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde tanga bikini takımıyla başka bir arkadaşıyla sokak ortasında elele tutuşarak yürüyen James bu kez ise direksiyon başına Spiderman olarak oturdu. Çırılçıplak kalarak vücut boyasıyla kendisini Spiderman’e dönüştüren James o anları sosyal medya hesabından paylaştı. James’in paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Siperderman şeklinde vücut boyasıyla çıplak bir şekilde otoyolda arabasını süren James, sosyal medya paylaşımında göğüslerini sallayarak dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. 330 binden fazla beğeni alan gönderisine James, “Bu trafik çılgın. Süper güçlerimi kullanmam gerekebilir” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları James’in gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isme, “Beni kurtar örümcek kız” yorumunu yaptı. Bir başkası ise, “Örümcek kadın süper kahramanların en iyisi” yorumunu ekledi.



