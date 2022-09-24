Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. ''Müşterimin karısı seks işçisi olduğumu öğrenince üçlü ilişki teklifiyle geldi!''

''Müşterimin karısı seks işçisi olduğumu öğrenince üçlü ilişki teklifiyle geldi!''

24.09.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 yıldır profesyonel bir seks işçisi olan çalışan Evelyn Schwarz, işini severek yaptığını ve insanların fetişlerini yargılanmaktan korkmadan özgürce keşfetmelerine olanak tanımaktan keyif aldığını anlattı. Yakın zamanda yıllardır hizmet verdiği bir müşterinin eşiyle yaşadığı garip olayı paylaşan Schwarz, hikayenin detaylarıyla herkesi şaşırttı.

''Müşterimin karısı seks işçisi olduğumu öğrenince üçlü ilişki teklifiyle geldi!''

Son zamanlarda tanımadığı bir kadından beklenmedik bir telefon aldığını anlatan genç kadın, telefondaki kadının oldukça histerik tepkileri karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. Kadın kendisine hayal edebileceği en kötü küfürlerle hakaret etti ve onu evliliğini mahvetmekle suçladı.

DURUMU AÇIKLADI

Sonrasında anlaşıldığı üzere, arayan kadın hizmet verdiği uzun süreli bir müşterisinin eşiydi. Evelyn sonunda kadın sakinleştiğinde, ona aslında bir seks işçisi olduğunu ve hiçbir şekilde eşini ondan "alamayacağını" açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİ

0_Image (2)

Ona bunun kariyerinin bir parçası olduğunu, işi gereği bunun yaşandığını ve kişisel olmadığını söyledi. Bir süre sonra telefondaki kadın sakinleşti ve ona hakaret ettiği için özür diledi.

MİNNETTARDI

Evelyn ve kadın, kocasının neden cinsel arzularını onunla değil de Evelyn ile paylaşmak istemiş olabileceği üzerine konuştular ve bazı sonuçlara vardılar. Evelyn, kadının konuşma için gerçekten minnettar göründüğünü söyledi.

ŞAŞIRTICI BİR TELEFON

0_Image (1)

Ancak sadece birkaç gün sonra, yine aynı kişiden şaşırtıcı bir telefon aldı. Çünkü kadın bu kez Evelyn'e müşterisi olan eşi ve kendisiyle üçlü cinsel ilişki teklif etti. Evelyn, kadının bu tuhaf isteğini yerine getirmekte sakınca görmedi.

İYİ BİR DENEYİMDİ

Evlerine gittiğinden kadın tarafından güzel giysiler ve bir kadeh içkiyle karşılanan Evelyn, müşterisi olan adamın başlangıçta huzursuz hissettiğini fark etse de eşi Jenny sayesinde oldukça iyi bir deneyim yaşadıklarını anlattı.

HAYATLARININ BİR PARÇASI

Mumlar ve romantik müzik eşliğinde, yatak odasına taşınan üçlü, geçirdikleri keyifli gecenin ardından Evelyn'in müdavimi haline geldiler. Evelyn ise artık gerçekten çiftin hayatlarının bir parçası olduğunu, özel partilere davet edildiğini ve birlikte tuhaflıklarını ve fetişlerini keşfetmeye devam ettiklerini anlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..
Hamile olduğunu bilmiyordu! Bebeğinin başını görünce... Hamile olduğunu bilmiyordu! Bebeğinin başını görünce...
Vajinası ve göğüsleri o kadar ağır ki... “Hareket edemiyorum”Vajinası ve göğüsleri o kadar ağır ki... “Hareket edemiyorum”
Anahtar Kelimeler:
seks işçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler şaşkına döndü! Sokakta tanga bikinleriyle yürüdüler

Görenler şaşkına döndü! Sokakta tanga bikinleriyle yürüdüler

Adı 'deniz şeytanı'! Devasa balığın midesinden çıkanlar şaşırttı

Adı 'deniz şeytanı'! Devasa balığın midesinden çıkanlar şaşırttı

Kaçış planı böyle suya düştü! Kimliği ise şoke etti

Kaçış planı böyle suya düştü! Kimliği ise şoke etti

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.