''Müşterimin karısı seks işçisi olduğumu öğrenince üçlü ilişki teklifiyle geldi!''

Son zamanlarda tanımadığı bir kadından beklenmedik bir telefon aldığını anlatan genç kadın, telefondaki kadının oldukça histerik tepkileri karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. Kadın kendisine hayal edebileceği en kötü küfürlerle hakaret etti ve onu evliliğini mahvetmekle suçladı.

DURUMU AÇIKLADI

Sonrasında anlaşıldığı üzere, arayan kadın hizmet verdiği uzun süreli bir müşterisinin eşiydi. Evelyn sonunda kadın sakinleştiğinde, ona aslında bir seks işçisi olduğunu ve hiçbir şekilde eşini ondan "alamayacağını" açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Ona bunun kariyerinin bir parçası olduğunu, işi gereği bunun yaşandığını ve kişisel olmadığını söyledi. Bir süre sonra telefondaki kadın sakinleşti ve ona hakaret ettiği için özür diledi.

MİNNETTARDI

Evelyn ve kadın, kocasının neden cinsel arzularını onunla değil de Evelyn ile paylaşmak istemiş olabileceği üzerine konuştular ve bazı sonuçlara vardılar. Evelyn, kadının konuşma için gerçekten minnettar göründüğünü söyledi.

ŞAŞIRTICI BİR TELEFON

Ancak sadece birkaç gün sonra, yine aynı kişiden şaşırtıcı bir telefon aldı. Çünkü kadın bu kez Evelyn'e müşterisi olan eşi ve kendisiyle üçlü cinsel ilişki teklif etti. Evelyn, kadının bu tuhaf isteğini yerine getirmekte sakınca görmedi.

İYİ BİR DENEYİMDİ

Evlerine gittiğinden kadın tarafından güzel giysiler ve bir kadeh içkiyle karşılanan Evelyn, müşterisi olan adamın başlangıçta huzursuz hissettiğini fark etse de eşi Jenny sayesinde oldukça iyi bir deneyim yaşadıklarını anlattı.

HAYATLARININ BİR PARÇASI

Mumlar ve romantik müzik eşliğinde, yatak odasına taşınan üçlü, geçirdikleri keyifli gecenin ardından Evelyn'in müdavimi haline geldiler. Evelyn ise artık gerçekten çiftin hayatlarının bir parçası olduğunu, özel partilere davet edildiğini ve birlikte tuhaflıklarını ve fetişlerini keşfetmeye devam ettiklerini anlattı.



