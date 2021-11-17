Spider-Man: No Way Home'dan ilk uzun fragman geldi

Marvel’in son filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) için geri sayım başladı. 17 Aralık 2021'de seyirciyle buluşacak olan Marvel filmi serinin eski kötü karakterleri de beraberinde getiriyor. Fragmdan Örümcek Adam’ın yanı sıra filmde izleyicilerin karşısına çıkacak Doctor Strange ve diğer kötü karakterler seyircisini selamladı.

Başrolünde Tom Holland’ın yer aldığı filminin oyuncu kadrosunda serinin diğer filmlerinde de yer alan Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon ve Tony Revolori gibi isimler bulunuyor. Ayrıca kadroya Doctor Strange olarak Benedict Cumberbatch, Electro olarak Jamie Foxx ve 2002 yapımı Spider-Man filminde Dr. Octopus olarak izlediğimiz Alfred Molina ile Jonah Jameson olarak izlediğimiz J.K Simmons da katıldı.

DEVAM SAHNELERİNİ BARINDIRIYOR

2019 yapımı Örümcek-Adam Evden Uzakta filminden devam eden sahnelerle sıkı bir kurgunun sinyallerini veren film, Peter Parker’ın Örümcek Adam olmanın sonuçlarıyla baş etmesini konu alıyor.



