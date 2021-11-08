Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminden ilk afiş paylaşıldı

Yeni nesil Örümcek Adam serisinin üçüncü filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider Man: No Way Home) ilk afiş çıktı. Peter Parker/Spiderman rolüyle Tom Holland'ın başrolde yer aldığı filmde Holland'a önceki filmlerde olduğu gibi Zendaya, Marisa Tomei ve Jon Favreau eşlik edecek. Ayrıca Benedict Cumberbatch, Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırmayı sürdürdüğü Doctor Strange karakteriyle filmde yer alacak.

17 ARALIK'TA SİNEMALARDA

Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık'ta gösterime girecek. Filmin kadrosunda yer alacak isimler ise Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church. Bunlardan Benedict Cumberbatch ve Alfred Molina olarak belirlendi.



