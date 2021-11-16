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Kristen Dunst, yıllar sonra yapımcıların ‘Spiderman (Örümcek Adam)’ filmi için isteklerini açıkladı

16.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper kahraman filmleri denildiğinde pek çok kişinin aklına Spiderman (Örümcek Adam) gelir. Sinema sektörünün kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Spiderman filminde Mary Jane’i canlandıran Kirsten Dunst, yıllar sonra şaşırtan bir açıklama yaptı. Kirsten Dunst, Tobey Maguire ile arasındaki 'çok aşırı' ücret eşitsizliğini dile getirirken, ilk filmi çekmeden önce görünüşünü değiştirmesinin söylendiğini açıkladı.

Kristen Dunst, yıllar sonra yapımcıların ‘Spiderman (Örümcek Adam)’ filmi için isteklerini açıkladı

Sam Raimi'nin yönettiği üçlemede Mary Jane'i canlandıran oyuncu, Hollywood’un kadın yıldızlara yönelik olarak daha gelenekselci bir tavra büründüğünden söz etti. Gişe rekoru kıran Marvel filminde rol aldıktan sonra kariyerini sorgulamaya başladığını dile getiren Dunst, özellikle ikonik hale gelen Örümcek Adam ve Mary Jane’in baş aşağı öpüşme sahnesini yıllar sonra yeniden değerlendirdi.

“O SAHNE İÇİN DİŞÇİYE GÖTÜRÜLDÜM”

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Spiderman filmlerinin çekimlerinden önce yapımcı tarafından diş doktoruna gönderildiğini ifade eden Dust, dişlerimi yaptırmamı istediler. 19 yaşında olmasına rağmen bu teklifi reddettiğini dile getiren Dust, film serisinin tanıtım görüntülerindeki gülümsemesini dijital olarak değiştirmelerine izin verdiğini itiraf etti.

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“AYNI ÜCRETİ ALMADIK”

Yeni filmi The Power of the Dog vizyona girmeden önce The Independent'a konuşan Dunst, film endüstrisinde eşit ücretle ilgili devam eden konuşmalara da değindi ve ilk Spiderman filminin 820 milyon dolardan fazla hasılat elde ettiğini söyledi. Ancak gişe hasılatına rağmen Dust, rol arkadaşı Tobey Maguire'den çok daha az para aldığını ifade etti. Dust, “Benimle Örümcek Adam arasındaki ücret farkı çok aşırıydı. Bunun hakkında düşünmedim bile. 'Tobey Örümcek Adam oynuyor' dedim.Ama ikinci Spiderman filminin posterinin kapağında kim vardı biliyor musunuz? Örümcek Adam ve ben” dedi.

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