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Taylandlı polis memuru, mayoyla poz verdikten sonra kendisini saygısız olarak nitelendirenlere sert cevap verdi

21.02.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylandlı polis memuru Patarasaya Rerkrut, sosyal medya hesabından mayoyla çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının pozunu uygunsuz ve saygısız olarak etiketlemesinden sonra polis memuru sert cevap verdi.

Taylandlı polis memuru, mayoyla poz verdikten sonra kendisini saygısız olarak nitelendirenlere sert cevap verdi

Taylandlı bir polis memuru, kendisini saygısızla suçlayan sosyal medya kullanıcılarının sert eleştirilerinden sonra Intagram hesabını gizli tutmak zorunda kaldı. ‘Teğmen Viking’ ismiyle tanınan Patarasaya Rerkrut, son zamanlarda mayoyla çekilmiş fotoğraflarını yayınladıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar ise kamu görevini yürüten bir kişi olarak daha mütevazi olması gerektiğini savunarak Rerkrut’u eleştirdi.

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“YENİ ŞEYLER DENEMEYİ SEVİYORUM”

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Sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaşmadan önce Rerkrut, Tayland Kraliyet Polisi’nin sözcüsü olarak ülke genelinde tanınıyordu. Sosyal medya pozlarının eleştirilmesinin ardından Rerkrut, “Yeni şeyler denemeyi, rahatlık alanımdan çıkmayı, kendim için yeni fırsatlar bulmayı seviyorum. Polis olacağımı ve nasıl davranmam gerektiğini belirleyen bir topluma uyum sağlamak için sevdiğim şeylerden vazgeçmem gerektiğini hiç düşünmemiştim” dedi.

Kimi zaman mesleklerin insanların kişiliğini yansıtmadığını belirten Rerkrut gönderisine, “Yıl 2022. Yaptığımız işler nasıl göründüğümüz yansıtmaz. Muhafazakar bir toplumda büyüdüm ama bu durumu dengede tutmayı öğrendim” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tayland
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