Polisleri kandırmak istediler! Arap kadınları taklit etmeye çalışan Nijeryalı adamlar havaalanında tutuklandı

Nijerya’dan Dubai’ye kaçmak isteyen kadın kılığındaki üç sığınmacı havaalanında yakalandı. Dubai’ye sığınmak isteyen üç göçmenin Arap kadınları gibi giyinerek polisleri kandırmak istedi. Uzun pardösü, başörtüsüyle kendilerini kamufle etmek isteyen sığınmacılar makyaj sayesinde tenlerinin rengini bile değiştirdi. Üç adamın kadın kılığındaki kıyafetleriyle gözaltına alındığı anlarda çekilen görüntüleri TikTok’ta kısa sürede popüler oldu. Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü gerçekten kadına benzediğini söyleyerek “Onlara inanmıştım” yorumunda bulundu.

DAHA İYİ BİR HAYAT KURMAK İSTEDİLER

Güney Afrika televizyonu Kaya 959’un haberine göre, Nijeryalı gençler Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki zenginlik haberlerinden etkilenerek daha iyi bir hayat kurma umuduyla ülkelerinden kaçmak istedi. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hukuk sistemi uyarınca başkalarını taklit eden veya karalayan kişilere hapis cezası uygulanabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, üç Nijeryalıya kadın kılığında gezdikleri için üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.



