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Polisleri kandırmak istediler! Arap kadınları taklit etmeye çalışan Nijeryalı adamlar havaalanında tutuklandı

18.02.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan Nijeryalı üç adam, geleneksel Arap kıyafetleri ve makyajla birlikte kadın kılığına girerek Dubai’ye kaçmak istedi. Dubai’ye sığınmak isteyen kadın kılığındaki üç Nijeryalı erkek göçmen yakalandı. O anlar sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü “Makyözün numarasını istiyorum” yorumunu yaptı.

Nijerya’dan Dubai’ye kaçmak isteyen kadın kılığındaki üç sığınmacı havaalanında yakalandı. Dubai’ye sığınmak isteyen üç göçmenin Arap kadınları gibi giyinerek polisleri kandırmak istedi. Uzun pardösü, başörtüsüyle kendilerini kamufle etmek isteyen sığınmacılar makyaj sayesinde tenlerinin rengini bile değiştirdi. Üç adamın kadın kılığındaki kıyafetleriyle gözaltına alındığı anlarda çekilen görüntüleri TikTok’ta kısa sürede popüler oldu. Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü gerçekten kadına benzediğini söyleyerek “Onlara inanmıştım” yorumunda bulundu.

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DAHA İYİ BİR HAYAT KURMAK İSTEDİLER

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Güney Afrika televizyonu Kaya 959’un haberine göre, Nijeryalı gençler Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki zenginlik haberlerinden etkilenerek daha iyi bir hayat kurma umuduyla ülkelerinden kaçmak istedi. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hukuk sistemi uyarınca başkalarını taklit eden veya karalayan kişilere hapis cezası uygulanabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, üç Nijeryalıya kadın kılığında gezdikleri için üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Nijerya
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